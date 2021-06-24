Временный мораторий на смертную казнь на федеральном уровне введен в США

В США введен временный мораторий на приведение в исполнение смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне.

Мораторий введен министром юстиции - генеральным прокурором США Мерриком Гарлендом. Он будет действовать до тех пор, пока Минюст проводит обзор политики ведомства по части высшей меры наказания.

Об этом говорится в заявлении на сайте Министерства юстиции США.

"Сегодня министр юстиции издал меморандум о введении моратория на смертную казнь на федеральном уровне до завершения обзора политики и процедур министерства. Казни на федеральном уровне не будут назначаться, пока проводятся обзоры. Министерство юстиции должно обеспечить каждому в федеральной системе уголовного правосудия не только соблюдение прав, гарантированных конституцией и законами США, но и справедливое и гуманное обращение. Это обязательство имеет особую силу в делах о преступлениях, за которые предусмотрена смертная казнь", - указывается в подписанном Гарлендом меморандуме.

Как отмечается в сообщении, предыдущая вашингтонская администрация внесла ряд изменений в политику и процедуры федеральных властей применительно к смертной казни. Гарленд поручил сотрудникам возглавляемого им ведомства провести обзор данных действий.

В частности, он распорядился изучить принятое в 2019 году дополнение к федеральному протоколу о смертных казнях с целью оценить, помимо прочего, "риск боли и страданий, связанных с использованием пентобарбитала [для смертельной инъекции]".

Также будет проведена проверка изменений от ноября 2020 года, в результате внесения которых был расширен список допустимых способов казни. В пресс-релизе не уточняется, как долго продолжится обзор.

В 2019 году в период пребывания республиканца Дональда Трампа на посту президента занимавший тогда должность министра юстиции и генерального прокурора США Уильям Барр возобновил практику применения высшей меры наказания в отношении преступников, осужденных на федеральном уровне.

В прошлом году впервые в американской истории число казней, проведенных федеральными властями за год, превысило этот показатель по сумме всех штатов. Нынешний президент Джо Байден во время своей предвыборной кампании обещал упразднить смертную казнь в США на федеральном уровне.