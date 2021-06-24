Тарифы на такси Uber повысят в Украине

В Украине поднимутся цены на проезд такси-сервисом Uber. Повышение тарифов связано с ростом цен на топливо и перенасыщением рынка такси.
Об этом сообщает "Главред".
На данный момент Uber уже сообщил водителям, которые работаю на сервисе о том, что тарифы станут выше и они смогут увеличить свои заработки.
Глава Украинской таксомоторной ассоциации (УТМА) Андрей Антонюк рассказал, что за последние полтора года поездка на такси в среднем выросла на 10–20%.
"Основная причина - существенно подорожало топливо. Но на самом деле, стоимость проезда в такси до карантина, на мой взгляд, была несколько занижена. Рынок такси был перенасыщен, поэтому многие службы, особенно те, кто не платит налоги, откровенно демпинговали. Из-за карантина клиентов стало меньше, меньше на линии машин, и многие стали поднимать стоимость проезда", - считает Антонюк.
Цены на услуги сервиса Uber поднимутся следующим образом:
- стоимость подачи такси UberX вырастет с 25 до 32 гривен,
- минимальная оплата вырастет с 40 до 50 гривен,
- стоимость подачи эконом-тарифа Uber Saver составит 25,60 гривен, минимальная оплата 40 гривен,
- стоимость подачи Uber Green вырастет с 30 до 35,20 гривен, минимальная оплата останется 55 гривен,
- стоимость подачи UberVan поднимется с 45 гривен до 48 гривен.