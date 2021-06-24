Тарифы на такси Uber повысят в Украине

В Украине поднимутся цены на проезд такси-сервисом Uber. Повышение тарифов связано с ростом цен на топливо и перенасыщением рынка такси.

Об этом сообщает "Главред".

На данный момент Uber уже сообщил водителям, которые работаю на сервисе о том, что тарифы станут выше и они смогут увеличить свои заработки.

Глава Украинской таксомоторной ассоциации (УТМА) Андрей Антонюк рассказал, что за последние полтора года поездка на такси в среднем выросла на 10–20%.

"Основная причина - существенно подорожало топливо. Но на самом деле, стоимость проезда в такси до карантина, на мой взгляд, была несколько занижена. Рынок такси был перенасыщен, поэтому многие службы, особенно те, кто не платит налоги, откровенно демпинговали. Из-за карантина клиентов стало меньше, меньше на линии машин, и многие стали поднимать стоимость проезда", - считает Антонюк.

Цены на услуги сервиса Uber поднимутся следующим образом: