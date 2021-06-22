Границы для привитых от коронавируса украинцев открыла Эстония

Эстония разрешила въезд на свою территорию для граждан Украины.

Однако попасть в страну могут только полностью иммунизированные от коронавируса украинцы.

Об этом 2 июля написал в своем Твиттере министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Для путешествий украинцев открылась Эстония - въезд разрешен при условии полной вакцинации", - говорится в посте чиновника.

На сайте МИД с интерактивной картой есть некоторые важные уточнения информации. Там сказано, что въезд в Эстонию с целью туризма разрешен для лиц, прибывающих из любых третьих стран (в том числе Украины) без симптомов заболевания COVID-19 и прошедших полный курс вакцинации препаратами, которые признает Эстония:

американским Comirnaty от BioNTech/Pfizer;

британским AztraZeneca/ Vaxzevria и его индийским аналогом Covishield;

китайским CoronaVac.

Причем с момента введения последней дозы вакцины должно пройти не более года.