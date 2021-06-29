Ночной комендантский час из-за штамма "дельта" ввели почти в половине Португалии

В Португалии около 4 млн человек (почти 40% населения) с сегодняшнего дня снова обязаны соблюдать комендантский час по ночам.

Ограничения вводят в связи с распространением более заразного штамма "дельта" коронавируса.

Об этом пишет западные СМИ, передает "Интерфакс".

Как сообщается, жителям 45 муниципалитетов, включая Лиссабон, Поту и Брага , а также южного региона Алгаври, популярного среди туристов, нельзя будет покидать жилища с 23:00 до 5:00.

Кроме того, в зонах "высокого риска" и "очень высокого риска" ресторанам, кафе, коммерческим предприятиям и заведениям культуры урежут часы работы, количества допускаемых туда посетителей тоже сократят.

"Ситуация не сравнима с более тяжелыми временами, что пережила наша страна в истекшем году, но она (обстановка - Ред.) ухудшается", - заявила накануне представитель правительства Мариана Виейра да Силва.