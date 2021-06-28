Закон о "налоге на Facebook вступил в силу

От реализации закона, по словам его инициаторов, Украина может получить в год до 3 млрд грн.

Сегодня, 2 июля, вступил в силу закон о внесении изменений в Налоговый кодекс, связанных с поставкой электронных услуг физическим лицам. Неофициально его называют законом о "налоге на Facebook" или "налоге на Google".

Этот закон обязывает зарубежные технологические компании, предоставляющие услуги на территории Украины, платить НДС (20%). Подобный налог эти компании платят в 83 странах мира.

По словам инициатора законопроекта главы финансового комитета ВР Даниила Гетманцева, это поможет Украине получать в бюджет до 3 млрд грн ежегодно.

Согласно закону, электронными услугами являются:

загрузка фильмов, книг, журналов;.

доступ к базам данных;

доступ к телевизионным каналам;

доступ к электронным ресурсам;

услуги дистанционного обучения (их освободили от уплаты НДС);

облачные услуги;

предоставление ПО;

рекламные услуги в интернете;

От налога освобождены такие поставщики электронных услуг:

украинские компании;

учебные заведения;

образовательные порталы.

Идентифицировать получателя электронных услуг будут так:

по месту нахождения провайдера;

по мобильному коду страны SIM-карты;

по IP-адресу;

по банковским реквизитам.

Закон определяет процесс регистрации компании-нерезидента в качестве налогоплательщика, устанавливает базу, сроки уплаты налога, представления налоговой отчетности, порядок обжалования решений регулятора.

НДС уплачивается в долларах или евро.

Все процедуры для налогоплательщика будут проходить дистанционно — через специальный сервис.