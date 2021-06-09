 

На выходные в Киеве перекроют ряд улиц из-за соревнований по триатлону

События Сегодня, 21:1056
На выходные в Киеве перекроют ряд улиц из-за соревнований по триатлону

Согласно данным КГГА, основное перекрытие улиц будет в центре города и запланировано на воскресенье.

В субботу и воскресенье, 3 и 4 июля, в Киеве состоятся спортивные соревнования "Олимпик триатлон Кубок Киева 2021". Из-за этого будут перекрываться улицы и изменятся маршруты движения общественного транспорта.

С 6:00 3 июля и до 22:00 4 июля будет перекрыто движение автотранспорта на Контрактовой площади. Также будут на несколько часов в субботу и воскресенье будут перекрываться ряд улиц.

Суббота, 3 июля

Состоятся забег на 5 км и детские старты.

С 16:00 до 20:00 перекроют ул. Трухановскую.

Воскресенье, 4 июля

Состоится индивидуальный заплыв на 1,5 км и триатлонний старт на дистанции "Олимпик", который включает этапы плавания (1500 м), велогонки (40 км) и бега (10 км).

График перекрытия улиц:

  • ул. Петра Сагайдачного — с 07:00 до 13:00;
  • Боричев спуск — с 07:00 до 13:00;
  • ул. Набережно-Крещатицкая (в направлении Гаванского моста) — с 07:00 до 13:00;
  • Гаванский мост (в направлении Северного моста) — с 07:00 до 13:00;
  • ул. Набережно-Рыбальская (ву направлении Северного моста до ул. Электриков) — с 07:00 до 13:00;
  • Набережное шоссе (в направлении Гаванского моста) — с 07:00 до 13:00;
  • Владимирский спуск (в направлении Почтовой площади) — с 07:00 до 13:00;
  • поворот с моста Метро на Набережное шоссе — с 07:00 до 13:00;
  • ул. Трухановская — с 7:00 до 13:00.

Также 4 июля предусмотрено внесение изменений в движение автобусов маршрутов №№ 62, 114, 115. С начала движения и ориентировочно до 13:00 движение маршрутов будет организовано:

автобус № 62 от Ботанического сада до Европейской пл.;

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Триатлон, Киев, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?

Новости по теме

На выходных по Украине будет работать 30 центров вакцинации от COVID-19
На выходных по Украине будет работать 30 центров вакцинации от COVID-19
9-июн-2021, 20:15
В Киеве возобновили движение транспорта через мост Метро после сообщения о минировании
В Киеве возобновили движение транспорта через мост Метро после сообщения о минировании
9-июн-2021, 16:09
Как сегодня в столице будут праздновать День Киева
Как сегодня в столице будут праздновать День Киева
30-мая-2021, 10:12
Движение транспорта из-за воскресного триатлона перекрыли в Киеве
Движение транспорта из-за воскресного триатлона перекрыли в Киеве
23-мая-2021, 10:04
В Украине с 1 июля появятся COVID-сертификаты
В Украине с 1 июля появятся COVID-сертификаты
15-мая-2021, 22:02

Последние новости

21:10
События
На выходные в Киеве перекроют ряд улиц из-за соревнований по триатлону
21:08
Политика
Эксперт заявил что Новиков нарушил закон, за ним и НАПК стоят заинтересованные лица
21:05
События
Закон о "налоге на Facebook вступил в силу
18:49
Политика
Какой ценой Банковая смогла провести "олигархические" законы
18:47
События
Ночной комендантский час из-за штамма "дельта" ввели почти в половине Португалии
18:42
События
Границы для привитых от коронавируса украинцев открыла Эстония
18:38
Экономика
В пятницу торги на межбанке завершились ослаблением гривни
16:34
События
На 82% план вакцинации в Украине недовыполнен за апрель-июнь
16:32
События
Поисковую систему кардинально изменить Google готовится
14:12
События
Тарифы на такси Uber повысят в Украине
14:10
События
Никакой подготовки к встрече Путина с Зеленским не ведут в Кремле
14:08
События
Дело Свинарчука в суд направила САП
14:06
События
Уже этим летом в Украине запустят вакцинацию детей от коронавируса
14:04
События
Центр массовой вакцинации в Киеве на Левобережной станет работать ежедневно
14:01
События
За разгон Майдана в 2013 году будут судить еще четверых экс-беркутовцев
13:55
События
В ДТП подо Львовом разбился насмерть 11-летний мальчик
11:30
События
В Госдепе США "приняли к сведению" слова Си Цзиньпина о "разбитых головах", но отказались от комментариев
11:29
События
Временный мораторий на смертную казнь на федеральном уровне введен в США
11:25
События
В распространении коронавируса по континенту ВОЗ обвинила фанатов Евро-2020
10:58
Политика
Пять вопросов о принятом Радой законе по коренным народам

Новости ТОП-7

Путин ответил странам, которые не считают Крым Россией5004
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 30 июня 20212310
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 1 июля 20212283
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 2 июля 20212091
Как украинцев не пускают в Евросоюз после вакцинации "Ковишилдом"1919
Куда пустят украинцев, привитых вакциной CoronaVac1241
Ницой раскритиковала автора победного гола в матче Украина-Швеция за русский язык1150

Досуг

От чего зависит стоимость квартир в ЖК Киева
От чего зависит стоимость квартир в ЖК Киева
Покупка апартаментов — это ответственная задача, причем это касается не только расценок на жилплощадь, но и соответствия жилья вашим собственным предпочтениям. Существует множество факторов, которые следует учесть: первичный или вторичный рынок, планировка и метраж квартиры, а также
Сегодня, 18:3063
Как ухаживать за волосами мужчинам
Как ухаживать за волосами мужчинам
Различные средства для ухода за кожей, волосами, за бородой, все новые и более качественные барбер-шопы. Это дает чувство уверенности в себе.
Сегодня, 15:5982
Завораживающие длинные летние платья: с подиума в гардероб
Завораживающие длинные летние платья: с подиума в гардероб
Подчеркнуть женственность можно не только с помощью макияжа и обнаженных плеч. Красивое длинное летнее платье — идеальный наряд, чтобы выглядеть соблазнительно и загадочно.
Сегодня, 15:5479
Никотиновые паучи - особенности и важная информация
Никотиновые паучи - особенности и важная информация
Если есть желание подробнее узнать, что такое никотиновые паучи, стоит перейти на портал postup brama com. Здесь подробно представлено на правах рекламы описание данной продукции.
Сегодня, 09:17125
Какой должна быть хорошая прогулочная коляска?
Какой должна быть хорошая прогулочная коляска?
Чтобы прогулка приносила радость и маме, и малышу, необходимо купить хорошую прогулочную коляску.
Вчера, 14:34156
Frisbee – лучший сервис оплаты частями, и вот почему
Frisbee – лучший сервис оплаты частями, и вот почему
Покупки в режиме «онлайн» уже давно стали обычным делом, ведь это очень удобно, легко и выгодно. Но если вы запланировали покупку, и на ее осуществление пока не хватает денег, отличным решением может стать использование оплаты частями от сервиса Frisbee!
30-июн-2021, 22:27210

События

На выходные в Киеве перекроют ряд улиц из-за соревнований по триатлону
На выходные в Киеве перекроют ряд улиц из-за соревнований по триатлону
Согласно данным КГГА, основное перекрытие улиц будет в центре города и запланировано на воскресенье.
Сегодня, 21:1058
Закон о "налоге на Facebook вступил в силу
Закон о "налоге на Facebook вступил в силу
От реализации закона, по словам его инициаторов, Украина может получить в год до 3 млрд грн.
Сегодня, 21:0558
Ночной комендантский час из-за штамма "дельта" ввели почти в половине Португалии
Ночной комендантский час из-за штамма "дельта" ввели почти в половине Португалии
В Португалии около 4 млн человек (почти 40% населения) с сегодняшнего дня снова обязаны соблюдать комендантский час по ночам.
Сегодня, 18:4769
Границы для привитых от коронавируса украинцев открыла Эстония
Границы для привитых от коронавируса украинцев открыла Эстония
Эстония разрешила въезд на свою территорию для граждан Украины. Однако попасть в страну могут только полностью иммунизированные от коронавируса украинцы.
Сегодня, 18:4281
На 82% план вакцинации в Украине недовыполнен за апрель-июнь
На 82% план вакцинации в Украине недовыполнен за апрель-июнь
План по вакцинации от коронавируса в Украине за апрель-июнь выполнен всего на 17,8%. 
Сегодня, 16:3497
Поисковую систему кардинально изменить Google готовится
Поисковую систему кардинально изменить Google готовится
Американская компания Google готовится переработать поисковую систему. Ожидается, что поисковик станет мощнее.
Сегодня, 16:3280
7 Днів