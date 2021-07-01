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События Сегодня, 10:2422
Какие страны ЕС открылись для вакцинированных украинцев

С 1 июля Европа начала открывать границы для тех, кто полностью вакцинирован от Covid-19.

Правда, это не значит, что украинцам достаточно просто привиться двумя дозами и получить международный сертификат. Ведь все зависит от того, какой именно препарат будет указан в справке. Кроме того, еще не все страны еще принимают граждан третьих стран, но определенные подвижки есть.

Поначалу "зеленый свет" давали только вакцинированным "Пфайзером", а к другим вакцинам, даже "АстраЗенеке", произведенной не в ЕС, были вопросы. Но сейчас страны ЕС начали признавать и доступные украинцам Covishield и южнокорейскую AstraZeneca. А некоторые допускают и китайский Coronovac.

Собрали актуальную информацию, какие страны ЕС открылись для украинцев.

Какие страны ЕС пускают украинцев с сертификатом

В некоторые страны ЕС, пересечение границ с которыми было заблокировано для большинства украинцев из-за распространения коронавируса, уже пускают полностью вакцинированных иностранцев. 

Нидерланды. С 1 июля въезд вакцинированных граждан Украины по биометрическим паспортам возможен для всех целей путешествий.

Причем въехать без карантина смогут все полностью привитые украинцы, если подтвердят это международным сертификатом. При условии, что вторая прививка была сделана не менее, чем за 14 дней до въезда.

Все прививки, которые сейчас используют в Украине, оказались в "белом" списке Нидерландов. Об этом говорится на сайте МИД Украины.

  • Pfizer/BioNTech (Comirnaty) 
  • Astra Zeneca-SK Bio
  • Serum Institute of India (Covishield) 
  • Sinovac (Коронавак)

Какие страны ЕС открылись для вакцинированных украинцев

Австрия. С 1 июля Австрия также принимает всех полностью вакцинированных украинцев без регистрации и карантина. Вакцинация должна быть проведена не более чем 270 дней назад, а с момента второй дозы должно пройти не  менее 14 дней.

Сертификат для предъявления должен быть оформлен на английском или немецком языке. Австрия для въезда признала следующие используемые в Украине вакцины:

  • Pfizer/BioNTech
  • Astra Zeneca 
  • Covishield от Serum Institute of India 
  • Sinovac 

Въезд в Австрию с регистрацией и карантином возможен с отрицательным ПЦР-тестом либо же по справке, о перенесенном за последние полгода коронавирусе. Об этом сообщают в украинском МИД.

Какие страны ЕС открылись для вакцинированных украинцев

Германия. С 25 июня разрешен въезд для иностранцев, полностью вакцинированных от Covid-19 - с целью посещения близких и друзей, а также с туристической целью.

Право въезда получили те, кто привит вакциной, указанной на сайте Института Пауля Эрлиха. Об этом сообщает МИД Украины. По состоянию на 1 июля 2021 года это:

  • Pfizer/BioNTech (Comirnaty) 
  • Astra Zeneca (Vaxzevria) 

Какие страны ЕС открылись для вакцинированных украинцев

Словения. На правительственном портале Словении перечислены вакцины с которыми (при наличии международного сертификата пустят в страну. В список входя все применяемые в нашей стране вакцины, в том числе китайский "Коронавак". 

Pfizer/BioNTech (Comirnaty) 

Astra Zeneca (Vaxzevria)

Covishield от Serum Institute of India/AstraZeneca

CoronaVac от Sinovac Biotech

Какие страны ЕС открылись для вакцинированных украинцев

Греция. В Грецию украинцам можно въехать и без сертификата, с отрицательным результатом ПЦР-теста.

Что касается ковид-сертификата, то он упрощает въезд, поскольку освобождает от необходимости делать тест на ковид.

Это касается прививок "Пфайзер", "АстраЗенека", "Синовак" (CoronaVac). Об этом говорится на сайте с официальной информацией для въезжающих travel.gov.gr.

Также европейские СМИ со ссылкой на источники пишут, что Греция одобрила для прибывающих путешественников и индийский вариант "АстраЗенеки" Covishield, но официально эта информация пока не подтверждена.

Испания. В Испанию можно въехать по справке о вакцинации препаратами компаний PfizerBiontech, Astra Zeneca, Sinovac. Об этом сообщает посольство Украины в Испании.

Как пишут СМИ, Испания одобрила и Covishield для въезда, но на официальных ресурсах такой информации пока нет.

Эстония. С 21 июня в Эстонию с целью туризма можно въезжать после полного курса вакцинации от Covid-19 препаратами Pfizer и Astra Zeneca. На уровне слухов пока информация, что Эстония одобрит и произведенную в Индии вакцину Covishield.

Какие страны ЕС открылись для вакцинированных украинцев

Что не так с "Ковишилдом", "Короноваком" и въездом в ЕС

Ранее в ЕС анонсировали, что с 1 июля начнут пускать граждан стран, не входящих в Евросоюз, при наличии у них сертификата о полной вакцинации от Covid-19 международного образца.

Решение от открытии границ был рекомендацией, далее страны индивидуально решали, пускать ли иностранцев и на каких условиях.

В первое время выяснилось, что фактически даже в те страны, которые открыли границы смогут попасть далеко не все украинцы. В Европе были готовы впускать привитых одним из четырех, утвержденных в ЕС препаратов, - АстраЗенека, Пфайзер, Модерна и Джонсон.

В Украине используют первые два. Но и тут выяснилось, что не все "АстраЗенеки" равны. В ЕС пускали с "АстраЗенекой", изготовленной в ЕС - торговая марка Vaxzevria. В Украине же кололи либо Vaxzevria производства Южной Кореи либо Сovieshild - торговая марка "АстраЗенеки", выпущенной в Индии.

Из-за индийского препарата разгорелся скандал. Глава концерна, который производит "Ковишилд" (Serum Institute) после того, как привитые индусы столкнулись с тем, что их не пускают в ЕС, заявил, что этот вопрос полнят на самом высоком уровне и Индия решает этот вопрос с Европой. 

Что касается китайского "Короновака", то тут возможности были еще меньше. Он применяется в 33 странах, в том числе ни в одной из стан ЕС. В Европе, кроме Украины, его используют только Армения и Азербайджан.

Однако в последние дни риторика начала меняться. И отдельные страны уже сообщили о послаблениях для вакцин, произведенных не в ЕС. И, судя по всему, этот процесс будет лишь расширяться - по крайней мере, в летний период, когда многие страны Европы зарабатывают на туризме. 

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