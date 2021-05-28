Лукашенко отказался останавливать поток мигрантов из Азии в Европу

Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 июля выступил на торжественном собрании в честь Дня Независимости.

В своей речи он заявил об отказе сдерживать миграцию из Южной Азии и Ближнего Востока в Западную Европу.

Его слова приводит пресс-служба.

"Я честно сказал, что мы не будем больше держать тех, кого вы гнобили в Афганистане, Иране, Ираке. У нас нет на это ни денег, ни сил в результате ваших санкций. И, понимаете, никто не знает, что происходит в Литве и на границе, это просто факт", - сказал собравшимся глава соседнего государства.