 

Андрей Шевченко и Алксандр Зинченко провели брифинг на русском языке

События Сегодня, 10:51109
Андрей Шевченко и Алксандр Зинченко провели брифинг на русском языке

В Риме перед игрой сборных Украины и Англии в рамках Евро-2020 прошла предматчевая конференция с участием наставника нашей сборной Андрея Шевченко и полузащитника Александра Зинченко.

Хотя националисты недавно затравили команду за русский язык на подобных мероприятиях, а мовный обмбудсмен Тарас Креминь прямо предписал спортсменам говорить на украинском языке, футболисты снова говорили по-русски.

Трансляцию пресс-конференции вел Ютуб-канал Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Ведущий за кадром говорил на украинском языке, а Шевченко и Зинченко все почти 11 минут мероприятия отвечали журналистам по-русски. Тренер только один раз перешел на другой язык - но это был не украинский, а итальянский.

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Теги: news, новости, Украина, Шевченко, Зинченко, русский, язык, 7dniv, 7dnivinfo  
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