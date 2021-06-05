44-летнего пассажира, который вез бриллианты из Стамбула задержали в аэропорту Харькова

В аэропорту Харькова пограничники совместно с СБУ и работниками таможни нашли в вещах 44-летнего пассажира из Стамбула драгоценности, общая сумма которых составила 4,5 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины на своем сайте.

В частности, правоохранители обнаружили:

2 кольца из белого золота, украшенных бриллиантами;

23 бриллианта белого цвета с сертификатами "GIA", общим весом 10 карат;

цепочку золотую, весом 55 грамм;

две цепочки из белого золота с подвеской;

браслет из белого золота, украшенный 19 бриллиантами;

9 колец из белого золота, украшенных бриллиантами;

один бриллиант желтого цвета с сертификатом "HRD";

6 бумажных свертков с бриллиантами разных размеров и веса.

"Драгоценные камни иностранец перемещал с нарушением украинского законодательства, заблаговременную информацию о незаконном перемещении бриллиантов получили оперативники ОКПП "Киев", - заявили в пресс-центре.

По результатам осмотра составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 483 Таможенного кодекса Украины. Предварительная стоимость обнаруженных драгоценностей достигает 4,5 млн грн.