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События Сегодня, 12:58127
Что Зеленский говорил о русских и русском языке, когда не был президентом

Третий день подряд в Сети продолжают появляться "таблетки для памяти" - заявления Владимира Зеленского семилетней давности.

Связано это с недавними словами Зе о том, что украинцы и русские - это не один народ. Президент произнес их в ответ на заявления российского коллеги Владимира Путина о том, что россияне и украинцы - это даже не братские народы, а единое целое.

Однако Зеленскому тут же напомнили, что еще будучи шоуменом он придерживался абсолютно иной точки зрения на этот вопрос. 

Уже после начала боевых действий на Донбассе нынешний президент Украины, будучи еще актером, высказывался в защиту русского языка; говорил, что русские и украинцы - один народ; утверждал, Украина заслуживает более серьезных людей в политике, чем он. 

А вчера всплыло видео, как Зе похвалил жителей Донбасса, которые останавливали танки ВСУ. Все это произошло во время последнего турне "Квартала" по Донецкой области, которая уже частично находилась под контролем "ДНР". 

"Страна" напоминает об этой поездке и о том, что в ее ходе говорил и делал будущий президент. 

Заявления Путина и Зеленского об украинском и российском народах 

В среду, 30 июня, состоялась прямая линия Владимира Путина с россиянами. В ходе мероприятия президент РФ сделал заявление. Суть заключалась в том, что украинцы и россияне - один народ. 

У Путина спросили, почему Украина не внесена в список недружественных народов по отношению к России. Ответил он так: 

"Потому что я не считаю украинский народ недружественным. Я много раз говорил и могу повторить еще раз: украинцы и русские - это вообще один народ [...]

Я не считаю украинский народ недружественным. Мы - единое целое. А вот сегодняшнее руководство Украины явно недружественное. Иначе трудно было бы объяснить проект закона, который сейчас внесен президентом о коренных народах, где русский народ объявляется некоренным. Это уму непостижимо!

Испокон веков там жили русские люди и теперь они признаются некоренными. К чему это приведет? Часть людей может уехать. А куда ехать? Квартира, работа. Поэтому они вынуждены будут себя переписывать, чтобы не считаться людьми второго сорта. Это приведет к сокращению общего числа русских. Это сопоставимо с применением оружия массового поражения, это серьезное дело.

Выдавливают русских язык из практической жизни реальной. Везде хватает узколобых людей, крайних националистов. У нас такие есть, в Украине есть. Они действуют от чистого сердца, но не от большого ума. И результат их работы разрушительных. Это касается и подавление оппозиции..."

На следующий день Владимир Зеленский прокомментировал слова Путина: 

"Давайте, наконец, расставим точки над "i". Мы точно не один народ. Да, у нас есть много общего. У нас общая часть истории, память, соседство, родственники, общие победа над фашизмом и общие трагедии. Да, все это крайне важно, и мы об этом помним. И, возможно, что-то общее у нас будет в будущем, если еще не поздно остановить тотальное разделение между нашими странами. Но мы, повторю еще раз, не один народ.

Были бы одним народом, то в Москве, скорее всего, ходили бы гривни, а над Государственной думой развивался желто-голубой флаг. Так что, мы точно не один народ. У каждого из нас свой путь. Но цель у нас действительно должна быть одна - закончить войну на Донбассе, вернуть Украине ее территории.

И еще кое-что - невозможно одновременно говорить об "одном народе" и открыто захватывать наши территории и продолжать бойню на Донбассе. Это же очевидно".  

Зеленский в 2014-м: "Мы не можем быть против русского народа, мы - один народ"

В связи с заочной дискуссии между Зеленским и Путиным о том, один ли народ русские и украинцы, уместно вспомнить более ранние заявления украинского президента. 

В середине апреля 2014 года актеры из "Квартала" гастролировали в Донецкой области. К тому моменту Крым уже был аннексирован. Над государственными администрациями Донбасса сепаратисты устанавливали триколоры взамен флагов Украины. 

Владимир Зеленский и его коллеги-юмористы отправились в Горловку, которую к тому моменту уже контролировали силы "ДНР". 

Широко об этом стало известно в феврале 2021 года, после откровений Игоря Безлера – одного из полевых командиров "ДНР" с позывным "Бес". Он выразил сожаление о том, что радушно принял Зеленского. А, если бы знал, что тот станет президентом, поступил бы иначе.

"Каюсь и прошу прощения. А ведь мог легко в зародыше уконтропопить его [Владимира Зеленского] 17 апреля 2014 года в Горловке в баре Берлога на пл.Победа. Накормив его просто свинцом вместо котлет", – написал Безлер. 

Что Зеленский говорил о русских и русском языке, когда не был президентом

Со временем стали появляться и другие подробности той гастроли Зеленского на Донбассе. Появилось интервью донецкой "Муниципальной газете", опубликованное 18 апреля 2014 года. 

Во время общения с журналистом Сергеем Черных Зеленский высказал мнение, что русские и украинцы - один народ.  

"...Мы в принципе не можем быть против русского народа, потому что мы один народ. Проблемы правительства России и его отношения, в силу различных обстоятельств, к правительству Украины вылились на нас с вами. И наша "квартальская" позиция – не за правительство Украины, а за украинский народ. И не против русского народа, а против российского правительства. Как мы можем его не любить? Мы же не идиоты!.."

Что Зеленский говорил о русских и русском языке, когда не был президентом

"Они просто защищали город"

Сегодня было опубликовано аудио, которое рисует новые штрихи к этой беседе. Его обнародовал политолог Владимир Корнилов. 

Помимо того, что русские и украинцы - один народ, Зеленский опровергает свое возможное участие в политической жизни Украины. "Думаю, что страна заслуживает более серьёзную кандидатуру", - аргументирует Зе. 

Еще Владимир Зеленский поддержал захват танка Вооруженных сил Украины на Донбассе. "Красавцы! А зачем они это делали? Они просто защищали город? Молодцы!" - сказал он

Данные заявления были не единичными. Мнение о "братских народах" проходит красной линией в других интервью Зеленского. Он также был уверен: говорить по-русски и любить Украину можно. 

"Если на востоке и в Крыму люди хотят говорить по-русски, отцепитесь, отстаньте от них. На законном основании дайте им говорить по-русски. Язык никогда не будет делить нашу родную страну. У меня еврейская кровь, я говорю по-русски, но я гражданин Украины и люблю эту страну. Россия и Украина – действительно братские народы", - говорил Зе в 2014-м в эфире "1+1".

Сейчас у Владимира Зеленского совсем другая политика. Публично он почти не говорит по-русски. А если русские слова и проскакивают, президент считает нужным извиняться. Да и действия его красноречивее слов: он продолжает украинизацию, начатую Петром Порошенко: именно при Зеленском в стране закрылись русские школы. А уже 16 июля должна вступить в сил еще одна норма закона о тотальной украинизации, по которой все фильмы и сериалы должны транслироваться на телеканалах только на украинском языке. То же требование касается и концертов. В том числе и, надо полагать, концертов Квартала-95.

Если б у Зеленского в 2014 году спросили бы об отношении к таким действиям он наверняка бы их в очень жесткой форме осудил бы. Но теперь у Зеленского-президента иная концепция.

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Теги: news, новости, Украина, Зеленский, Русский, язык, 7dniv, 7dnivinfo  
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