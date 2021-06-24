Ввоз мороженого, соусов и газировки из Украины запретила Россия

Причина новых ограничений — "недружественные меры Украины в отношении граждан и юридических лиц РФ".

Правительство РФ расширило список продуктов, поставки которых из Украины запрещены. В их перечень вошли мороженое и другие виды пищевого льда, минеральная вода и газировка с сахаром и подслащивающими и вкусо-ароматическими веществами, готовые супы и бульоны, а также заготовки для их приготовления. Полный перечень таких продуктов размещен на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

Ограничений коснулся ввоз ячменя, пальмового масла и его фракций в таре нетто-массой 20 тонн, готовые мясные продукты и консервы, субпродукты из мяса, готовые или консервированные ракообразные. Нельзя будет поставить из Украины в РФ необезжиренную какао-пасту, макароны, попкорн, мюсли на основе необжаренных хлопьев из зерна, томатный кетчуп и другие томатные соусы, майонез и продукты для приготовления соусов.

Помимо этого, запрет коснулся продуктов, которые используются для корма скота, жмыхов, некоторых видов лесоматериалов и упаковочной тары.

Новые ограничения введены в рамках указа президента РФ Владимира Путина от 22 октября 2018 года "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными мерами Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации". До этого, 29 декабря 2018 года, правительство РФ запрещало поставки украинских пшеницы и меслина, солодового пива, разных видов масла.

Не обошлось без запрета на ввоз из Украины некоторых видов машин и сельхозоборудования, перерабатывающей промышленности и так далее.

В РФ с 2016 года уже действует запрет на ввоз из Украины таких продовольственных товаров, как мясо, мясные продукты, молоко и молочные продукты, рыба и рыбная продукция, овощи и фрукты, соль.

По данным Государственной службы статистики, наша страна в 2020 году экспортировала рыбы и ракообразных на $42 млн, готовых мясных продуктов на $3,3 млрд, субпродуктов — на $652 млн.