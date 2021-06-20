В Мексиканском заливе произошел пожар на подводном трубопроводе

Для тушения пожара на поверхности воды использовали азот. В Мексике уверяют, что разлива нефти не случилось, а возгорание было вызвано утечкой газа.

К западу от мексиканского полуострова Юкатан в Мексике на поверхности океана разгорелся пожар в результате ЧП, которое произошло на подводном газопроводе Pemex, который соединяется с платформой компании Pemex Ku Maloob Zaap. Как сообщает Reuters, там произошла утечка газа около 5.15 утра 2 июля.

На многочисленных видео с места инцидента видно, что ярко-оранжевое пламя, выскакивающее из воды, напоминает расплавленную лаву. В социальных сетях многие сравнили пожар с "огненным глазом".

На тушение пламени понадобилось более пяти часов, для его тушения использовали азот. Сейчас Pemex, у которой достаточно большой опыт крупных промышленных аварий на своих предприятиях, расследует причины пожара. В компании отметили, что закрыли клапаны трубопровода диаметром 12 дюймов.

В свою очередь, глава мексиканского регулятора безопасности нефти ASEA написал у себя на странице в Twitter, что в результате аварии не произошло разлива нефти.