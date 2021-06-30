Цаплиенко заявил что эсминец Ross может уничтожить весь флот РФ одним залпом "Томагавков"

Корабль ВМС США прибыл в Черное море на учения Sea Breeze-2021. На его борту находятся 90 крылатых ракет, поражающих цели на расстоянии до 2500 километров.

Россияне опасаются ракетного эсминца ВМС США Ross, который находится в Черном море в рамках военных учений Sea Brezze-2021. Об этом украинский журналист Андрей Цаплиенко заявил в ролике на своем Телеграм-канале.

Он побывал на борту боевого корабля и показал, где хранятся крылатые ракеты "Томагавк". По словам Цаплиенко, 90 снярадов вертикально расположены в специальных отсеках, и именно они представляют большую угрозу для всех российских кораблей Черноморского флота.

"Когда российские военные дерзко заявляют, что любой натовский эсминец в Черном море, не более, чем жирная мишень для Черноморского флота, они умалчивают тот факт, что только одним своим залпом "Росс" может сжечь весь этот флот", — заявил журналист.

Он добавил, что американское судно прибыло в Черное море в миротворческих целях, а не для нападения на Россию. Как считает Андрей Цаплиенко, пока эсминец "Росс" находится в Черном море в рамках учений Sea Breeze-2021, украинцы могут чувствовать себя в безопасности.

"Я бы очень хотел, чтобы такие корабли находятся в Черном море на постоянной основе. Так что: приглашаем", — резюмировал корреспондент канала "1+1".