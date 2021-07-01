Экс-зам министра культуры Нищука Юрий Рыбачук скончался после тяжелого инсульта

В субботу, 3 июля, в Киеве в больнице скончался бывший заместитель министра культуры, журналист и переводчик Юрий Рыбачук.

Ему было 48 лет.

Об этом сообщил в Facebook его некогда шеф, экс-министр культуры Евгений Нищук.

"Сегодня перестало биться большое сердце моего хорошего друга, чрезвычайно важной части нашей команды - моего заместителя по вопросам искусств в Минкульте, интеллектуала, человека с невероятным чувством юмора... просто прекрасного светлого человека Юрия Рыбачука", - написал бывший чиновник и ведущий Евромайдана.

По данным издания "Новинарня", незадолго до смерти у Рыбачука случился тяжелый инсульт.

А как добавил в посте Нищук, церемония прощания с умершим назначена на сегодня на 16:00. Она пройдет в Киевской городской больнице №3 на Петра Запорожца, 26.

Юрий Рыбачук родился 30 ноября 1973 года в Ровно. Окончил Ровенский государственный педагогический институт им. Мануильского.

В 2017-2019 годах занимал должность заместителя министра культуры Евгения Нищука.