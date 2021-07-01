Как умер украинец, вакцинированный "Пфайзером" и кто в группе риска

В Украине зафиксировали первую смерть после вакцинации препаратом Pfizer. Человек умер через четыре часа после получения первого укола. Для простого совпадения это слишком небольшой срок.

"Пфайзер" - это вакцина, которая считается одной из лучших в мире. Но после того, как ее начали массово применять, возникают первые подозрения на особенные побочные эффекты, которые присущи только ей.

"Страна" разбиралась в первой смерти после "Пфайзера", которая произошла в Украине. И напоминает, какие риски может нести в себе эта вакцина - и как их избежать.

Что сообщил Минздрав

Вчера, 2 июля, после вакцинации препаратом Pfizer умер житель Винницкой области. Мужчине было 47 лет.

Хронология событий такая. В 13:45 пациент получил первый укол американской вакцины. И в течение часа после него никаких жалоб на самочувствие не поступало.

Но в 17:00 - то есть через три с лишним часа - мужчина почувствовал тошноту и потерял сознание. Приехавшая "скорая" пыталась реанимировать человека, но к 18 часам он скончался.

У пяти других пациентов, которым делали укол из одного и того же флакона, никаких побочных эффектов нет.

Минздрав сообщил, что будет расследовать инцидент. Но сразу предупредил, что в Украине пока не было ни одного летального исхода из-за вакцинации против коронавируса. А бывшие ранее смерти после "Ковишилда" в МОЗ называют случайными.

"Вакцинация против COVID-19 не предотвращает развития других заболеваний или смерти от других причин", - уточнило ведомство.

Это вся информация о погибшем на данный момент.

Умирают ли люди от "Пфайзера"?

Первые вопросы к Pfizer появились еще в январе. Им начали прививать жителей домов престарелых в Европе. И, когда после вакцинации некоторые старики умирали, это становилось объектом расследования - не вакцина ли стала причиной.

Но по итогу связи с Pfizer не нашли. Заявлялось, что пожилые люди принимали смерть по естественным причинам - смертность в этой группе и без вакцинации очень высокая.

Вторая волна вопросов к американской вакцине пошла в конце весны. Стало известно, что после нее повышается риск миокардита - воспаления сердечной мышцы.

В конце июня Европейское агентство по лекарствам (EMA) выпустило целое разъяснение о связи Pfizer и миокардита. Там говорится, что жалобы поступали в основном от мужчин до 30 лет и спустя несколько дней после вакцинации второй дозой препарата.

При этом агентство пока не установило прямой причинно-следственной связи между "Пфайзером" и этими симптомами. Но тем не менее, в отчет о безопасности данные инциденты внесли. Также EMA обратилось за разъяснениями к производителю.

Судя по симптомам, после которых умер житель Винницкой области, под миокардит это не подпадает: его основной маркер этот затрудненное дыхание и боль в сердце, а не тошнота, как у скончавшегося украинца.

К тому же миокардит после "Пфайзера" начинался обычно спустя несколько дней после полной вакцинации, а не в день первого укола.

Могут ли побочки вызвать летальный исход?

В то же время твердо установлено, что вакцинация любым препаратом несет в себе риски временного ухудшения самочувствия. Что в итоге может вызвать обострение хронических заболеваний, включая и трагические последствия.

Для этого нужно перед вакцинацией хоть "Пфайзером", хоть чем-то еще, проконсультироваться с лечащим врачом, который знает ваши особенности в плане здоровья. И может дать рекомендации, делать ли прививку.

Очевидно, что бригады медиков, которые ведут вакцинацию, в такие подробности не погружаются, поскольку обслуживают десятки пациентов за день. Погибшего жителя Винничины, к примеру, колола мобильная бригада.

Минздрав пишет, что конкретно "Пфайзер" может вызвать ухудшение самочувствия в форме таки симптомов:

Понятно, что если пациент серьезно болен чем-то еще, то прививка может подвергнуть такого человека опасности. Поскольку даже относительно здоровым людям бывает сложно после вакцинации.

Какие еще случаи смертей после вакцинации в Украине?

Как говорилось выше, МОЗ отрицает, что у нас есть доказанные случаи летальных исходов из-за вакцины. А те смерти, которые уже зафиксированы, чиновники считают совпадением.

Тем не менее, совпадений до нынешнего случая было четыре - и все от вакцины "Ковишилд", индийского аналога "АстраЗенеки".

Эта вакцина, как считают сегодня на Западе, может в редких случаях вызывать тромбоз, причем чаще у женщин. В Украине первой как раз умерла женщина, которая упала и скончалась прямо на улице (что напоминает ситуацию с оторвавшимся тромбом).

Однако в Минздраве после этого и других летальных случаев после "Ковишилда" заявили, что тромбоза ни у кого из умерших не было.

При этом, когда в страну завезли новую партию "АстраЗенеки", МОЗ внезапно запретило ее колоть людям младше 60 лет. То есть сделало то же, что и в Европе, где сочли эту вакцину опасной для более молодых людей.

Это говорит о том, что с одной стороны дыма без огня нет. С другой - вряд ли власти скажут правду, если даже установят связь между вакциной и летальным исходом.

И тут можно лишь повторить уже звучавшую выше рекомендацию: людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями или аллергией (еще один фактор риска) лучше провериться у семейного врача накануне вакцинации и уже тогда принимать решение - прививаться или нет.