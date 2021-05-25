США хотят привлечь Лукашенко к ответственности после закрытия границы с Украиной

В Вашингтоне посчитали нужным прокомментировать решение Лукашенко закрыть границу с Украиной, а также пригрозили привлечь его за это "к ответственности".

Администрация США собирается привлечь правительство Лукашенко к ответственности.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова высокопоставленного представителя американской администрации.

"Похоже, что режим Лукашенко снова пытается отвлечь внимание от своей кампании репрессий против своего народа... Мы продолжим стоять на стороне беларусского народа и привлекать режим к ответственности", - заявил неназванный чиновник.