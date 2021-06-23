Юлия Мендель в мемуарах описала как первые 5 лет своей жизни ощущала "вкус страха под империей России"

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель, в своих мемуарах о работе в Офисе главы государства, издание которых она проанонсировала ранее, рассказала о своем жизненном пути и давлении России, которое она успела ощутить.

Юлия Мендель зачитала отрывок из своей книги, в котором она описала, как пробивалась по жизни сквозь провинциальные стереотипы, как стала "своей" в мире мужчин и как для нее стал родным украинский язык.

Кроме того, она упомянула, что, родившись перед развалом Советского Союза (Мендель родилась в 1986 году, распад СССР произошел в 1991 году, то есть на тот момент ей было пять лет), все-таки успела ощутить "вкус страха под империей России".

"Это книжка - попытка осмыслить украинские реалии украинкой, рожденной в конце восьмидесятых - перед развалом Союза. Рожденной в русскоговорящем городе, но для которой украинский язык стал родным. Которая хорошо ощутила вкус всех страхов, комплексов и ограничений империи под Россией", - зачитала отрывок своей книги Мендель.