Прививки от коронавируса животным в зоопарках начали делать в США

В Соединенных Штатах Америки начали делать животным экспериментальные прививки против Covid-19. Зоопарк американского города Окленд, штат Калифорния стал первым в этом деле.

Об этом сообщает San Francisco Chronicle.

В частности, прививать животных начали из-за случаев заболевания диких животных Covid-19, которые фиксировались по всему миру.

В зоопарке уже вакцинировали местных тигров, медведей гризли, черных медведей, горных львов и хорьков. Животных выбирали по принципу их уязвимости к коронавирусной болезни.

В свою очередь, следующими в списке зоопарка из более сотни животных, которым будут сделаны прививки, идут шимпанзе, еще несколько медведей, львов и две гиены.

В материале отметили, что прививки животным делают специально разработанным для них препаратом американского производителя Zoetis.

Вакцина Zoetis была одобрена для экспериментального использования 100 видов млекопитающих в индивидуальном порядке Министерством сельского хозяйства США и ветеринарами соответствующих штатов.