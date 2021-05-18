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События Вчера, 22:5058
Прививки от коронавируса животным в зоопарках начали делать в США

В Соединенных Штатах Америки начали делать животным экспериментальные прививки против Covid-19. Зоопарк американского города Окленд, штат Калифорния стал первым в этом деле.

Об этом сообщает San Francisco Chronicle.

В частности, прививать животных начали из-за случаев заболевания диких животных Covid-19, которые фиксировались по всему миру.

В зоопарке уже вакцинировали местных тигров, медведей гризли, черных медведей, горных львов и хорьков. Животных выбирали по принципу их уязвимости к коронавирусной болезни.

В свою очередь, следующими в списке зоопарка из более сотни животных, которым будут сделаны прививки, идут шимпанзе, еще несколько медведей, львов и две гиены.

В материале отметили, что прививки животным делают специально разработанным для них препаратом американского производителя Zoetis.

Вакцина Zoetis была одобрена для экспериментального использования 100 видов млекопитающих в индивидуальном порядке Министерством сельского хозяйства США и ветеринарами соответствующих штатов.

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Теги: news, новости, Украина, США, Зоопарк, 7dniv, 7dnivinfo  
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