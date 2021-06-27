Чем опасен тепловой и солнечный удар и как помочь пострадавшему объяснили украинцам

Долгое время находится в жарком помещении также опасно, как длительно пребывать под открытым прямыми солнечными лучами.

Во время высоких температур можно получить солнечный или тепловой удар.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Украины на своей странице в Facebook.

В ЦОЗ рассказали, что солнечный удар - это патологическое состояние, во время которого происходит нарушение работы головного мозга через длительное воздействие солнечных лучей на не покрытых головным убором голову. Его провоцирует длительное пребывание на солнце.

В то же время, тепловой удар - это форма гипертермии, при которой резко повышается температура тела. Тепловой удар диагностируют, наблюдая за симптомами и признаками у человека после воздействия экстремальных температур. Такой удар может возникнуть при высокой физической активности в тесном помещении или в жаркую погоду на улице и даже во время чрезмерного укутывания детей.

При этом солнечный удар считают разновидностью теплового. Тепловой удар отличается от солнечного тем, что во время него перегревается все тело, а не только голова.

Среди мер предотвращения теплового и солнечного удара в ЦОЗ рекомендуют избегать обезвоживания и энергичных физических нагрузок в жаркую, влажную погоду.

"Младенцы, люди старшего возраста, спортсмены и люди, которые работают на открытой местности - наиболее уязвимые группы. Младенцы, дети или животные, которых оставили в авто имеют серьезный риск получить тепловой удар. Даже в умеренную погоду температура внутри закрытого автомобиля может достигать опасных уровней", - предупредили в ЦОЗ.

Признаки теплового и солнечного удара:

тепловые высыпания: скопление красных прыщиков или маленьких пузырьков;

мышечные спазмы в руках, ногах или животе;

кратковременная потеря сознания;

повышение температуры тела

тошнота

рвота;

усталость;

слабость,

головная боль;

головокружение

отсутствие потливости, горячая, красная или румяна сухая кожа;

быстрый пульс;

затрудненное дыхание;

галлюцинации;

дезориентация.

Однако у каждого человека симптомы могут различаться, поэтому нужно быть внимательным и в любом случае позвонить в службу экстренной медицинской помощи (103) при подозрении на тепловой или солнечный удар.