Зеленский отреагировал на поражение сборной Украины в игре с Англией

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал футболистов сборной Украины после игры с Англией в четвертьфинале Евро 2020.

Соответствующий пост он обнародовал на своей странице в Twitter.

"Ребята, вы доказали, что умеете драться наравне с лучшими, что у вас есть стальной характер, умеете вдохновлять и объединять вокруг себя всю страну. Спасибо за этот чемпионат и уверен, что дальше - только лучше! Обнимаю каждого из вас от всех украинцев! Слава Украине", - написал президент в социальной сети.

В то же время, в социальной сети Facebook Владимир Зеленский был более многословен.

"Ни одно поражение не сломает Украину! Боль пройдет, раны заживут, мы будем достаточно сильны, чтобы встать и идти дальше!

Мы сожалеем, больно, но не стыдно! Украина завершает этот турнир в топ-8 сильнейших команд Европы. Мы получили лучший результат, чем Франция, Германия, Нидерланды, Португалия и многие другие. Мы имеем прекрасную молодую команду, которая получила важнейший опыт и стала еще сильнее. Мы имеем прекрасный тренерский штаб, который стал еще мудрее. А значит, наши главные победы - впереди!

Я верю, что мы обязательно пробьемся на ЧМ-2022 и попортим там нервы многим грандам мирового футбола! И самое главное! Мы имеем лучшую на турнире группу поддержки!

"Украина, Украина!", Что звучало в Амстердаме, Бухаресте, Глазго и Риме, было слышно в Киеве! И на всю Европу было слышать "Украина, Украина!", Что звучало в фан-секторах, пабах и на обычных кухнях Киева, Днепра, Львова, Одессы, Харькова, Донецка, Луганска, Симферополя, Ялты и КАЖДОГО уголка Украины!

Все это время мы были одной командой! Все это время - действительно ЕДИНАЯ УКРАИНА! Продолжим это! Завтра. Послезавтра. ВСЕГДА! Слава Украине", - написал президент.