Черное море покинули эсминец Defender и фрегат Evertsen

В пятницу, 2 июля, британский эсминец D36 Defender, который недавно попал в серьезный военно-морской инцидент возле аннексированного Крыма и голландский фрегат F805 Evertsen, который стал участником другого инцидента, покинули Черное море.

Об этом пишет МК со ссылкой на данный сайтов, отслеживающих прохождение кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы.

Оба судна НАТО покинули Черное море и проследовали в Средиземное.

Напомним, 23 июня в водах Черного моря возле аннексированного Крыма вошел британский эсминец Defender, который участвовал в совместных с Украиной учениях. Российские военные заявили, что открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца.

После этого в Минобороны РФ был вызван британский военный атташе.