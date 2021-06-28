Новые подробности госпитализации певицы МакSим с коронавирусом узнали журналисты

Российская певица Марина Абросимова, известная как МакSим, которую ввели в искусственную кому, лежит в премиум-отделении больницы, две недели размещения в котором обходятся в миллион рублей (около 372 тысяч гривен - Ред.)

Об этом сообщает Star Нit.

"Жалко ее очень. Привезли в премиум-отделение, да. Знаем, что там лежит МакSим в плохом состоянии. Спрашиваем, коронавирус? Говорят, может, и не коронавирус. А тогда что?", - рассказали подсобные рабочие медучреждения, где лежит певица.

На данный момент медики делают все возможное, чтобы стабилизировать состояние артистки, но ей становится только хуже. В издании сообщили, что двухнедельное размещение в VIP-палате, где лежит МакSим, стоит миллион рублей (то есть один день обходится в 26 669 гривен).

Напомним, 16 июня стало известно о госпитализации певицы. В своих соцсетях она рассказала, что еще 11 июня почувствовала себя плохо, однако тест на COVID-19 был отрицательным.

"Выступала я на сцене уже с температурой 39. 13 июня я снова сделала тест, результат которого был снова отрицательный", - написала Абросимова.

По словам певицы, ее состояние стало ухудшаться, температура не падала, и врачи наконец положили ее в клинику.

19 июня ее ввели в искусственную кому. Позже стало известно, что легкие певицы поражены на 70 процентов. "Страна" собрала все, что известно о здоровье артистки.