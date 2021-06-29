Появились фото боевых судов, которые примут участие в Sea Breeze 2020

В субботу, 3 июля, в одесский порт прибыли корабли постоянной морской группы НАТО SNMG2. Первым зашел итальянский фрегат "Вирджинио Фазан" F591.
Об этом пишет "Думская".
Итальянский фрегат "Вирджинио Фазан" F591 в 9:40 встал к 18-ому причалу морского вокзала. Вслед за ним зашел турецкий фрегат Barbaros F244 и пришвартовался у 20-го причала. Через час вошел третий корабль группы, фрегат из Румынии Regina Maria F222. Средний десантный корабль "Юрий Олифиренко" L401 ранним утром занял место у 19-го причала.