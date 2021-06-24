Названа причина смерти мужчины из Винницы после прививки препаратом Pfizer

В Департаменте здравоохранения и реабилитации Винницкой ОГА назвали причину смерти 47-летнего мужчины, который накануне сделал прививку от коронавируса препаратом Pfizer.

Об этом сообщает пресс-служба департамента на своей странице в Facebook.

"Случай смерти зарегистрирован как неблагоприятное событие после иммунизации, поскольку смерть произошла в течение 30 дней после вакцинации против Covid-19. Сообщаем, что 2 июля мобильной бригадой было вакцинировано 138 человек, НППИ в настоящее время не зарегистрировано. У 5 других лиц, которые привились из одного флакона с умершим - состояние удовлетворительное", - заявили в пресс-центре.

В то же время, случай смерти рассматривает Региональная группа оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации профильного департамента ОГА. Установлено, что умерший не имел хронических заболеваний.

"По предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне ишемической болезни сердца. Признаков анафилаксии, шока, тромбоза нет. Расследование продолжается, ожидаем результаты морфо-гистологических исследований", - рассказали в ОГА.

Помимо этого, там напомнили, что вакцинация против Covid-19 не предотвращает развитие других заболеваний или смерти от других причин.