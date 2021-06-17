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Новый митинг провел Трамп

Накануне Дня Независимости США, 4 июля, бывший американский президент Дональд Трамп провел очередной митинг в Сарасоте, штат Флорида.

В ходе выступления он пригрозил потерей энергетической независимости страны, а также рассказал, как ему удалось затруднить строительство "Северного потока-2" во время своего срока.

Об этом сообщает "РИА Новости".

По словам Трампа, действия администрации Джо Байдена приведут к тому, что США в течение двух недель лишатся независимости от поставок энергоносителей из других стран.

"Через две недели вы больше не будете энергонезависимыми. Они прекращают сдачу в аренду, они прекращают бурение. Они хотят перейти на ветряные турбины", - сказал Трамп.

Экс-глава государства также выразил уверенность в том, что выгоду от этого получают Германия и Китай, где производят указанные турбины.

Отметим, что администрация Байдена в январе этого года ввела мораторий на аренду федеральных земель для разработки нефтяных и газовых месторождений. В июне его действие приостановил суд по требованию республиканцев.

Также Трамп рассказал, что ему во время президентства удалось затруднить строительство российского газопровода "Северный поток-2". 

"И говорят, что Трамп не был достаточно жестким по отношению к России. Правда? Я остановил их трубопровод. Трубопровод был самым главным источником доходов для России. И я остановил его (строительство). А этот парень (Джо Байден - Ред.) немедленно дал ему зеленый свет", - сказал-экс президент.

Помимо этого Трамп заявил, что действия прокуратуры Нью-Йорка, которая ранее обвинила принадлежащую ему компанию Trump Organization и ее финансового директора в нарушении налогового законодательства, напоминают ему проявления "коммунистической диктатуры".

В частности, он сказал, что демократы "извращают закон и использует его в качестве оружия против своих политических оппонентов".

Он добавил, что действия против него предпринимались с тех самых пор, как он объявил о своем решении участвовать в президентских выборах 2016 года. В то же время Трамп упомянул расследование, проведенное спецпрокурором Робертом Мюллером в связи с утверждениями о связях республиканца с Россией.

"Помните? Мюллер. 18 злых демократов, (...) они потратили $48 млн и в конце сказали: "Сговора не было", - напомнил бывший президент.

Помимо этого в ходе выступления Трамп:

  • рассказал о том, что у него отличные отношения с президентом России Владимиром Путиным, главой Китая Си Цзиньпином и руководителем КНДР Ким Чен Ыном;
  • упрекнул власти США, что те преклоняются перед РФ, Ираном и КНР, а другие страны смеются над США, так как у демократов "Америка на последнем месте";
  • заявил, что южная граница США в своем худшем положении на данный момент;
  • заявил, что его администрация сделала вакцины от коронавируса за несколько месяцев, а демократам понадобилось бы 5 лет;
  • предупредил игнорирующих меры по коронавирусу, что людей скоро заставят носить не только маски, но очки для плавания;
  • снова обвинил Китай в пандемии, а действующего президента США - в нежелании привлечь Пекин к ответственности за вирус.

Свой митинг Трамп завершил торжественным салютом.

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