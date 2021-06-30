Борис Джонсон отреагировал на победу Англии над Украиной на Евро-2020

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон похвалил сборную Англии за победу над Украиной в 1/4 финала Чемпионата Европы по футболу Евро-2020.

Соответствующий пост он обнародовал в своем Twitter.

"Отлично, Англия! Мы все вас поддерживаем - побеждайте!" - написал глава правительства Великобритании, когда счет был уже 2:0 в пользу англичан.

Также он прикрепил фотографию, на котором он радуется забитому голу сборной.

После финального свистка Джонсон похвалил команду за "выдающееся выступление" на турнире и заявил, что страна будет поддерживать игроков на этапе полуфиналов.

Перед этим Джонсон показал снимок, на котором он позирует на фоне английского флага возле входа в свой офис.