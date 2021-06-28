Появление в Украине собственного военного корабля в 2023 году анонсировал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в Одессе по случаю Дня Военно-Морских сил заявил, что к концу 2023 года наша страна получит собственный военный корабль.

Его строительство уже начато в Турции.

Трансляция выступления велась на Facebook.

"Наши турецкие друзья активно поддерживают и развитие корабельного состава ВМС Украины. Первый корпус нашего современного корвета уже заложен в Турции и будет достроен в Украине до конца 2023", - сказал он.

В то же время Зеленский заявил, что вскоре Украина также получит турецкие беспилотники Bayraktar. Их планируют передать украинской морской авиации.