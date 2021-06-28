Зеленский пообещал, что Украина уже в ближайшее время получит турецкие беспилотники Bayraktar

Украина уже в ближайшее время ожидает получить турецкие беспилотные аппараты Bayraktar. Их передадут морской авиации.

Об этом в ходе мероприятия по случаю Дня Военно-морских сил Украины в воскресенье, 4 июля, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Успешным является движение по усилению нашей морской авиации. Мы ожидаем уже в скором времени получить современные и эффективные бесплотные летательные аппараты Bayraktar", - сказал Зеленский.

По его словам, украинские военные, которые будут управлять этими беспилотными аппаратами, уже завершают соответствующую подготовку в Турции.