Масштабный пожар охватил ферму под Харьковом

В ночь на воскресенье, 4 июля, в селе Кругляковка Купянского района Харьковской области произошел пожар на территории сельскохозяйственного общества с ограниченной ответственностью "Мрия".

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Харьковской области.

"К месту пожара немедленно было направлено 1 отделение 44-й пожарно-спасательной части ГСЧС в составе 8 человек и вспомогательная техника СООО "Мрия" (2 погрузчика "Manitou", 1 трактор Т-150 (с плугом), 2 трактора Т-150 (с бочкой 10 куб.м) и еще 2 трактора "Беларусь" (с бочкой на 4 куб.м)", - рассказали спасатели.

Пожар охватил около 500 кв.м. Предварительной причиной называют возгорание соломы в тюках. Несмотря на это, пожарным удалось спасти около 140 тонн скирды соломы.

Локализовать возгорание смогли в 04:10. Сейчас продолжается дежурство спасателей. Причина пожара устанавливается.