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События Сегодня, 15:5952
У распространившейся по России мутации Covid-19 появились новые симптомы

Мутировавший вариант коронавируса, который на данный момент особо быстро распространяется на территории России, стал "маскироваться" под вирусную сезонную инфекцию.

Теперь уже "традиционный" симптом в виде потери обоняния ушел на второй план.

Об этом российскому агентству "РИА Новости" рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

По его словам, основными симптомами Covid-19 стали насморк, боль в горле, а также расстройства кишечника.

"Вирус мутировал таким образом, что стал маскироваться под вирусную сезонную инфекцию", - сказал эксперт.

Тимаков добавил, что отличить коронавирус от обычной сезонной простуды на данном этапе самостоятельно сложно - часто люди не предполагают, что они больны Covid-19, и поэтому не обращаются к врачу вовремя.

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Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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