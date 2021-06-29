У распространившейся по России мутации Covid-19 появились новые симптомы

Мутировавший вариант коронавируса, который на данный момент особо быстро распространяется на территории России, стал "маскироваться" под вирусную сезонную инфекцию.

Теперь уже "традиционный" симптом в виде потери обоняния ушел на второй план.

Об этом российскому агентству "РИА Новости" рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

По его словам, основными симптомами Covid-19 стали насморк, боль в горле, а также расстройства кишечника.

"Вирус мутировал таким образом, что стал маскироваться под вирусную сезонную инфекцию", - сказал эксперт.

Тимаков добавил, что отличить коронавирус от обычной сезонной простуды на данном этапе самостоятельно сложно - часто люди не предполагают, что они больны Covid-19, и поэтому не обращаются к врачу вовремя.