Впервые за 13 лет китайские астронавты вышли в открытый космос со своей космической станции

Китайские астронавты Лю Бомин и Тан Хунбо успешно вышли в открытый космос со своей космической станции "Тяньгун" и провели там внекорабельные роботы при помощи манипулятора.

Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Лю Бомин и Тан Хунбо - двое из трех китайских астронавтов, размещенных в основном модуле "Тяньхэ" китайской космической станции "Тяньгун". Астронавты успешно провели внекорабельные работы и вернулись на орбитальную станцию. Всего за пределами жилого модуля они провели семь часов.

Так, данный выход стал вторым выходом китайских астронавтов в космос с 2008 года. Тогда в ходе миссии "Шэньчжоу-7" астронавт Чжай Чжигану совершил свой знаменательный 20-минутный выход в открытый космос.