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События Сегодня, 19:4841
Папе Римскому прооперируют кишечник

В воскресенье, 4 июля, Папа Римский Франциск отправился в больницу "Джемелли" в Риме, где ему должны сделать плановую операцию. 

Об этом сообщили в службе печати Святого престола, передает "РИА Новости".

Как сообщается, понтифику предстоит хирургическое вмешательство на кишечнике в связи со стенозом.

"Папа Римский Франциск отправился сегодня в римскую клинику имени Джемелли, где ему будет проведена плановая операция по поводу симптоматичного стеноза (дивертикулярной болезни кишечника)", - говорится в распространенном заявлении.

Отметим, что в медицинской практике диагностируются разные варианты болезни, имеющие отличные формы течения и разные осложнения.

После операции, как говорится в коммюнике, будет опубликован медицинский бюллетень. 

Сегодня Франциск провел традиционную проповедь, обратившись к верующим и сообщив о предстоящей поездке в Будапешт, а затем в Словению (12-15 сентября).

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Теги: news, новости, Украина, Папа, Римский, операция, 7dniv, 7dnivinfo  
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