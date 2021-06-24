Папе Римскому прооперируют кишечник

В воскресенье, 4 июля, Папа Римский Франциск отправился в больницу "Джемелли" в Риме, где ему должны сделать плановую операцию.
Об этом сообщили в службе печати Святого престола, передает "РИА Новости".
Как сообщается, понтифику предстоит хирургическое вмешательство на кишечнике в связи со стенозом.
"Папа Римский Франциск отправился сегодня в римскую клинику имени Джемелли, где ему будет проведена плановая операция по поводу симптоматичного стеноза (дивертикулярной болезни кишечника)", - говорится в распространенном заявлении.
Отметим, что в медицинской практике диагностируются разные варианты болезни, имеющие отличные формы течения и разные осложнения.
После операции, как говорится в коммюнике, будет опубликован медицинский бюллетень.
Сегодня Франциск провел традиционную проповедь, обратившись к верующим и сообщив о предстоящей поездке в Будапешт, а затем в Словению (12-15 сентября).