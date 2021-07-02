Митинг противников обязательной вакцинации пресекла в Москве полиция

В воскресенье, 4 июля, в центре Москвы задержали шесть человек, которые собирались провести митинг против принудительной вакцинии.

Об этом сообщил независимый правозащитный медиа-проект "ОВД-Инфо" со ссылкой на одну из попавших в автозак - Надежду Краюшкину.

Как сообщает портал, люди, собравшиеся на Пушкинской площади, планировали подписать коллективное письмо против обязательных прививок от коронавируса.

Задержанных доставили в отдел МВД по Тверскому району российской столицы. К ним выехал адвокат от "ОВД-Инфо" - Сергей Тельнов. Позднее стало известно, что его в отделение не пустили. Что именно вменяется задержанным в вину - пока не уточняется.

Отметим, что ранее в Москве уже дважды проходили митинги противников обязательной вакцинации — 26 и 29 июня. Обе акции состоялись в формате встречи с депутатами Госдумы от КПРФ Валерием Рашкиным и Денисом Парфеновым и закончились задержаниями. На первой были задержаны не менее восьми человек, на второй — один человек.

Также акции против обязательной вакцинации проходили в других регионах России, в частности, в Хабаровске и на Сахалине.