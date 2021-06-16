Moet Hennessy согласилась называть свое шампанское "игристым вином" для России

Французская компания Moet Hennessy согласилась маркировать свою продукцию, которую поставляют в РФ, как "игристое вино", по новому закону.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на сообщение компании.

Как сообщается, из-за изменения в российском законодательстве, которое требует упоминания "игристого вина" на этикетке, произошла "кратковременная приостановка поставок". Пауза необходима для внесения нужных изменений в поставках продукции, сказали в компании.

"Поставки возобновятся как можно скорее, как только будут внесены коррективы", — пояснили в Moet Hennessy.