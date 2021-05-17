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В Украине неделя начнется с дождей, гроз и незначительного похолодания по всей стране

В понедельник, 5 июля в Киеве ожидается непогода и переменная облачность.

Ночью и днем по прогнозам синоптиков возможны ​​кратковременный дождь, гроза. Температура ночью +17...+19 С, днем ​​+26...+28 градусов.

Ветер ожидается северо-восточный, 5-10 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра.

На западе Украины синоптики прогнозируют переменную облачность, ночью без существенных осадков, лишь в Волынской и Ровненской областях местами днем кратковременный дождь, гроза, ветер северо-восточный, 7-10 м/с, температура ночью +11...+18 градусов, в Закарпатье +10...+15 градусов, днем ​​+21...+29 градусов.

В Карпатах кратковременный дождь, температура ночью +6...+11 градусов, днем ​​+13...+18 градусов.

На курортах Карпатского региона днем кратковременный дождь, температура в Моршине и Трускавце ночью +13...+15 градусов, днем ​​+23...+25 градусов; в Сваляве ночью +11...+13 градусов, днем ​​+26...+28 градусов.

На севере переменная облачность, ночью и днем ​​кратковременный дождь, гроза, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, температура ночью +14...+20 градусов, днем ​​+24...+29 градусов.

В центральных областях переменная облачность, ​​кратковременный, местами значительный дождь, гроза, град, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, днем ​​местами шквалы 15-20 м/с, температура ночью +13...+21 градус, днем ​​+22...+29 градусов.

На востоке переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, температура ночью +16...+22 градуса, днем ​​+25...+32 градуса.

На юге Украины также переменная облачность, кратковременный дождь, днем местами значительный дождь; грозы, град, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, днем ​​местами шквалы 15-20 м/с, температура ночью +16...+21 градус, днем ​​+24...+29 градусов.

В Крыму переменная облачность, дождь, гроза, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, температура ночью +16...+21 градус, днем ​​+23...+28 градусов.

В Ялте ночью без осадков, днем кратковременный дождь, температура ночью +18...+20 градусов, днем ​​+25...+27 градусов.

4 июля на 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях +23...+27 градусов, вблизи Приморского +20 градусов, в Днепре в пределах Киева +25 градусов.

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