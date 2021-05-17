В Украине неделя начнется с дождей, гроз и незначительного похолодания по всей стране

В понедельник, 5 июля в Киеве ожидается непогода и переменная облачность.
Ночью и днем по прогнозам синоптиков возможны кратковременный дождь, гроза. Температура ночью +17...+19 С, днем +26...+28 градусов.
Ветер ожидается северо-восточный, 5-10 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра.
На западе Украины синоптики прогнозируют переменную облачность, ночью без существенных осадков, лишь в Волынской и Ровненской областях местами днем кратковременный дождь, гроза, ветер северо-восточный, 7-10 м/с, температура ночью +11...+18 градусов, в Закарпатье +10...+15 градусов, днем +21...+29 градусов.
В Карпатах кратковременный дождь, температура ночью +6...+11 градусов, днем +13...+18 градусов.
На курортах Карпатского региона днем кратковременный дождь, температура в Моршине и Трускавце ночью +13...+15 градусов, днем +23...+25 градусов; в Сваляве ночью +11...+13 градусов, днем +26...+28 градусов.
На севере переменная облачность, ночью и днем кратковременный дождь, гроза, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, температура ночью +14...+20 градусов, днем +24...+29 градусов.
В центральных областях переменная облачность, кратковременный, местами значительный дождь, гроза, град, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с, температура ночью +13...+21 градус, днем +22...+29 градусов.
На востоке переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, температура ночью +16...+22 градуса, днем +25...+32 градуса.
На юге Украины также переменная облачность, кратковременный дождь, днем местами значительный дождь; грозы, град, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с, температура ночью +16...+21 градус, днем +24...+29 градусов.
В Крыму переменная облачность, дождь, гроза, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, температура ночью +16...+21 градус, днем +23...+28 градусов.
В Ялте ночью без осадков, днем кратковременный дождь, температура ночью +18...+20 градусов, днем +25...+27 градусов.
4 июля на 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях +23...+27 градусов, вблизи Приморского +20 градусов, в Днепре в пределах Киева +25 градусов.