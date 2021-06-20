В Киеве водитель Subaru устроил масштабное ДТП

В Киеве в воскресенье произошло масштабное ДТП на бульваре Дружбы Народов, между Печерским путепроводом и мостом Патона.

Об этом вечером 4 июля сообщает портал "Киев Оперативный" в Facebook.

Сообщается о наличии пострадавших. На место для их осмотра прибыла бригада врачей "скорой помощи".

В результате ДТП временно остановлено движение троллейбусов в этом районе. В сторону моста наблюдается дорожный затор.

По информации dtp.kiev.ua в Facebook, в результате аварии пострадала женщина и двое детей, которые находились в Daewoo Matiz после другого ДТП с Chery Tiggo.

"Женщина водитель Daewoo Matiz поцарапала Chery Tiggo, встали, приехал аварийный комиссар для оформления ДТП и тут сзади на полном ходу не тормозя влетает Subaru, тараня все три авто. Шёл Дождь, мать с детьми сидели в aвто, все получили серьёзные травмы и были срочно госпитализированы", – говорится в сообщении.

По данным портала, пострадавшие дети доставлены в Охматдет. На месте работает сог.