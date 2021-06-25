Из Турции депортировали израильского туриста после того, как он высморкался в турецкие деньги в ресторане

Из Турции депортировали гражданина Израиля после того, как он на камеру в ресторане высморкался в лиры, когда готовился оплатить счет.

Об этом сообщает RT.

Видео своего поступка израильтянин сам опубликовал в интернете: он с друзьями расплачивается по счету в стамбульском ресторане и в шутку вытер свой нос купюрой в 20 лир.

Так он, как пишут СМИ, хотел поиронизировать по поводу падения курса турецкой валюты.

На следующий день туриста в отеле задержала полиция Турции. Его обвинили в оскорблении государственных символов и депортировали обратно в Израиль.