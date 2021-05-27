Об извержении грязевого вулкана на Каспии сообщили сейсмологи Азербайджана

Взрыв в азербайджанском секторе Каспия в воскресенье вечером произошел из-за извержения грязевого вулкана, а не из-за пожара на нефтяной платформе, как ранее сообщили СМИ.

Об этом заявил директор Республиканского сейсмологического центра Азербайджана Гурбан Етирмишли, передает Интерфакс.

По его словам, извержения грязевых вулканов часто сопровождаются взрывом и огнем.

"Когда извержение происходит на суше, то в воздух выбрасывается определенное количество огня, после чего вулкан начинает извергаться грязевой лавой. Аналогичный процесс происходит и на море, просто за толщей воды мы не видим грязи, которую извергает вулкан", - подчеркнул Етирмишли, добавив, что грязевые вулканы извергают огонь лишь непродолжительное время - 10-20 секунд.