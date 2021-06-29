Байден ввел режим ЧС во Флориде из-за надвигающегося тропического шторма "Эльза"

Президент США Джо Байден одобрил введение режима чрезвычайного положения в штате Флорида, на который, как ожидается, в понедельник, 5 июня, обрушится тропический шторм "Эльза".

Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.

"Сегодня президент Джозеф Р. Байден-младший объявил, что в штате Флорида существует чрезвычайное положение, и отдал распоряжение по оказанию федеральной помощи в дополнение к усилиям по реагированию на уровне штата... в связи с чрезвычайными условиями, вызванными тропическим штормом "Эльза", начиная с 4 июля 2021 года", - говорится в сообщении.

Как отмечается, президент уполномочил Министерство внутренней безопасности и Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) США координировать все усилия по ликвидации последствий стихийных бедствий во Флориде.

Ранее губернатор американского штата Флорида Рон Десантис объявил режим чрезвычайного положения из-за приближения шторма "Эльза".

Как сообщалось, Куба подготовилась к эвакуации людей из южной части острова в связи с опасениями, что тропический шторм "Эльза" может вызвать сильное наводнение.

Ураган уже вызвал широкомасштабные разрушения на нескольких восточных Карибских островах. Больше всего пострадал Барбадос, где более 1100 человек сообщили о повреждениях домов. Издание также сообщает, что полностью разрушены 62 дома. Правительство планирует обеспечить население временным жильем, чтобы избежать скопления людей в приютах в условиях пандемии.