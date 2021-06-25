В Сочи из берегов вышли несколько рек, затоплены десятки дорог и домов, жителей готовят к эвакуации

В Сочи вышли из берегов сразу несколько рек, жителей предупреждают об эвакуации, вода сносит машины, дома подтоплены, затоплены десятки дорог.

Об этом сообщает пресс-служба Администрации города Сочи и очевидцы.

Ранее власти Сочи попросили жителей подготовиться к возможной эвакуации, если выйдут реки из берегов в Адлерском и Хостинском районе.

"Городской оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды продолжает работу в круглосуточном режиме. Из-за продолжительных обильных осадков в Адлерском и Хостинском районах отмечается критический подъем уровня рек Хорота и Мацеста", — говорится в сообщении.

В городе включили сирены: жителей предупреждают о возможных подтоплениях и вероятности выхода рек из берегов, в районах дежурят спасатели.