Открытие невозможно: на Бали не пустят иностранных туристов

Из-за дельта штамма коронавируса Индонезия вышла на второе место в Азии после Индии по числу инфицированных и смертей.

В начале июля власти Индонезии планировали открыть популярный курортный остров Бали для посещения иностранными туристами. Сейчас от этих планов отказались, сообщила газета The Jakarta Post.

Как объяснил Лухут Бинсар Панджаитан, возглавляющий правительственную группу по борьбе с коронавирусом, это связано со стремительным распространением в стране штамма "дельта" коронавируса.

"Открытие острова невозможно, – заявил чиновник. – Первоочередной задачей является сдерживание коронавируса и увеличение доли вакцинированных".

Он также предупредил, что число инфицированных будет расти, и "ближайшие две недели станут критически важными для нормализации обстановки".

Власти страны с 3 июля ввели в провинции Бали и на острове Ява самые серьезные социально-экономические ограничения. Наиболее сложная ситуация складывается именно на Яве. По данным местной неправительственной организации LaporCOVID-19, в июне не менее 260 человек на острове умерли, не получив вовремя медицинскую помощь. Местные больницы заполнены на 90%.

Согласно официальной информации, 3 июня в столице страны Джакарте умерли 40 человек от осложнений, вызванных коронавирусом. Однако столичный губернатор Аниес Басведан признал, что в этот же день, согласно ковид-протоколам, были похоронены более 390 человек.

4 июня в стране зарегистрировано рекордное количество смертей – 555 и 27 233 новых случая инфицирования, при этом в Джакарте зарегистрировано более 10 000 новых случаев.

Всего с начала пандемии в стране было подтверждено более 2,2 млн случаев заражения, 60,5 тыс. человек умерли. Индонезия вышла на второе место в Азии после Индии по числу инфицированных и смертей.