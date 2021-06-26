Минобороны Великобритании разрабатывает новое оружие

Министерство обороны Великобритании инвестирует 3,5 миллиона фунтов стерлингов (4,8 миллиона долларов США) в создание ракет, которые будут общаться друг с другом.

Минобороны Великобритании вкладывает миллионы фунтов стерлингов в Лабораторию оборонных научных технологий (Dstl) для программы Co-operative Strike Weapons Technology Demonstrator (CSWTD), которая будет заниматься разработкой новых систем, которые позволят ракетам в полете взаимодействовать друг с другом, сообщает New Atlas.

Еще в 1960-х годах первые ракеты с лазерным наведением прозвали "умными бомбами". Их мог направить к своей цели пилот самолета, но через 50 лет появилось новое поколение оружия, которое является умным в самом деле. Оно может собирать данные, оценивать ситуацию и изменять свои планы, чтобы достичь цели.

Проблема в том, что для того, чтобы такое оружие было эффективным, оно должно действовать в команде. Ракеты нынешнего поколения могут взаимодействовать со своей пусковой установкой, но не друг с другом.

Чтобы исправить это, CSWTD начнет разработку как нового оборудования, так и нового программного обеспечения, которые сделают ракеты более совместимыми между собой, а также изучит, как их применять в реальных боевых условиях. Новая программа является частью более крупного бюджета министерства обороны, направленного на военные исследования и разработки в размере 6 миллиардов фунтов стерлингов (8 миллиардов долларов США).

Двухлетний проект начался в апреле 2021 года, и новая технология может быть интегрирована в более умную ракетную сеть в течение пяти лет.

"В настоящее время ракеты могут "общаться" с пусковой платформой, но не друг с другом", — говорят разработчики. "Целью этой программы является исследование того, как можно технически обеспечить межракетную коммуникацию и совместное поведение для решения военных задач".