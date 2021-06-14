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События Сегодня, 17:2529
В Вильнюс для встречи с президентом Литвы и главой Евросовета отправился Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский завтра, 6 июля, отправится с визитом в Литву.

Там он встретится с главой Европейского совета Шарлем Мишелем.

Об этом сообщается в расписании Мишеля.

Шарлем приедет в Вильнюс сегодня, а завтра в 14:00 пройдет встреча с президентом Литвы Гитанасом Науседой и президентом Украины Владимиром Зеленским. Кроме того, у него пройдет встреча с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

При этом литовские СМИ пишут, что Науседа и Зеленский 7 июля откроют Конференцию по реформам в Украине. На ней лидеры Литвы и Украины обратятся к международному сообществу с просьбой о внимании и поддержке украинских реформ на пути в Европейский союз и НАТО.

По словам Науседы, это возможность для европейских стран продемонстрировать поддержку Украины. В этом году конференция будет посвящена укреплению демократических институтов, верховенству права, борьбе с коррупцией и социально-экономическому развитию.

Конференция состоится 7-8 июля в Вильнюсе.

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Теги: news, новости, Украина, Зеленский, Вильнос, 7dniv, 7dnivinfo  
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