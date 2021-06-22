Остановивших нардепа Брагара копов отстранили от работы. В Нацполиции пригрозили им ответственностью

Глава Нацполиции Украины Игорь Клименко и заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко прокомментировали инцидент с народным депутатом от партии "Слуга народа" Евгением Брагарем, который управлял транспортом, находясь в состоянии наркотического опьянения.

Клименко заявил, что его приказом назначено служебное расследование относительно данного дела, добавив, что при личной встрече обсудил инцидент с Брагаром.

"Моим приказом назначено служебное расследование. Патрульные полицейские, участвовавшие в конфликте, и их непосредственные руководители отстранены от выполнения служебных обязанностей. Я лично встретился с Евгением Брагарь и выслушал его позицию", - написал глава Нацполиции в Facebook.

По его словам, в настоящее время, Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины собирает все имеющиеся видеозаписи и свидетельства, чтобы установить полную и объективную картину произошедшего.

"Ведь бодикамеры на полицейских были выключены в начале инцидента, что является нарушением инструкции. За несколько дней получим и результаты экспертизы. Мы выступаем за законность и объективность. В случае установления нарушений со стороны полицейских они будут привлечены к ответственности по закону", - добавил Клименко.