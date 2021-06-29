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События Сегодня, 19:2950
Мужчина в Николаеве наслушался голосов в голове и пошел громить здание мэрии

В Николаеве житель микрорайона Варваровка разбил окна в здании городского совета. После задержания правоохранителями мужчина рассказал, что совершить преступление ему "подсказали голоса".

Об этом сообщает местный телеграм-канал "Варваровка".

По данным очевидцев, мужчина разбил окна двумя стеклянными бутылками. В результате пострадали кабинеты управления коммунального имущества.

После задержания полицейскими хулиган вел себя агрессивно - показал снимавшему его на видео очевидцу средний палец и, указывая на одного из горожан, заявил, что "голоса в голове подсказывают" его убить.

Обстоятельства инцидента выяснят правоохранители.

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