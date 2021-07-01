Военные учения ВСУ вместе с армиями Польши, Литвы и США пройдут под Львовом

В Украине впервые пройдут масштабные сухопутные учения "Три меча-2021", в которых поучаствуют военнослужащие из нашей страны, Польши, Литвы, США.

Их главной целью является оценка возможностей объединенных подразделений в операциях под руководством Командования ЛитПолУкрбриг. Учения пройдут с 17 по 30 июля возле Яворива Львовской области и будут иметь исключительно оборонительный характер действий.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба Вооружённых сил Украины (ВСУ) на своей странице в Facebook.

"17-30 июля 2021... состоятся Многонациональные военные учения Литовско-польско-украинской бригады имени Великого гетмана Константина Острожского "Три меча".

Обучение Три меча 2021 - это многонациональные учения которые будут проведены в качестве командно-штабных учений и учений с привлечением войск для осуществления маневров в полевых условиях", - говорится в сообщении.

В учениях примут участие более 1200 военнослужащих, более 200 боевых машин из четырех стран участниц: Литвы, Польши, Украины и США. Они будут иметь исключительно оборонительный характер действий.

"Три меча 2021" - это обучение, инициированное во время переговоров начальников генеральных штабов Польши и Украины, которые состоялись 22-23 августа 2019 года. Их главной целью является оценка возможностей объединенных подразделений в операциях под руководством Командования LITPOLUKRBRIG (Литовско-польско-украинская бригада - отдельная бригада трёхполкового состава стран Люблинского треугольника, которая предназначена для участия в международных миротворческих и гуманитарных операциях - Ред.).