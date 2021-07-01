Что известно о вакцине Janssen, которую одобрили в Украине

В Украине зарегистрировали вакцину от коронавируса от Johnson & Johnson. В Европейском союзе она известна под торговой маркой Janssen.

Это одна из четырех вакцин, одобренных для применения в ЕС. В нашу страну уже завезли 500 доз - правда, пока только для работников одной частной компании.

Разбирались, что это за вакцина, какие у нее преимущества и противопоказания. И обещают ли теперь ее массовые поставки в Украину, после регистрации.

Эффективность - ниже 70%

Janssen - это векторная вакцина, разработанная фирмой Janssen (Бельгия), которой владеет компания Johnson & Johnson (США). Вакцина содержит обезвреженный аденовирус человека, в который вмонтирован ДНК, кодирующий шиповидный белок вируса SARS-CoV-2.

В отличие от большинства других вакцин от Covid-19, для полной иммунизации этим препаратом достаточно одной дозы. Полноценно действовать вакцина начинает через две недели после введения.

Вакцина требует температуры хранения от +2 до +8. Ее применяют для лиц от 18 лет и старше.

Общая эффективность вакцины 67%. Более чем на 85% она эффективна в предотвращении тяжелых случаев коронавируса и на 100% предотвращает госпитализацию и смерть. Недавно производитель заявил, что препарат эффективен и против индийского штамма "Дельта".

Противопоказания и побочки

Среди побочных эффектов может наблюдаться боль в плече, покраснение или припухлость в месте инъекции, которые обычно проходят за 3-4 дня.

Для облегчения этого симптома рекомендуют прикладывать лед несколько раз в день. При более выраженном болевом симптоме можно принимать безрецептурные противовоспалительные препараты, такие как "Ибупрофен".

Также может появиться реакция в виде лихорадки, озноба, усталости, головной боли. В этом случае рекомендуется обильное теплое питье: чай, вода, бульон.

Аллергические реакции наблюдаются редко. Аллергия на один из компонентов вакцины может быть противопоказанием для ее применения.

В состав вакцины Janssen входят:

дефектный по репликации рекомбинантный аденовирус типа 26,

экспрессирующий спайковый белок коронавируса SARS-CoV-2,

лимонная кислота моногидрат,

тринатрий цитрат дигидрат,

этанол,

2-гидроксипропил-β-циклодекстрин (HBCD),

полисорбат-80, хлорид натрия.

В целом побочные эффекты вакцины Janssen в ходе исследования обычно были легкими или умеренными и исчезали в течение нескольких дней после вакцинации.

Опыт применения за рубежом

В апреле этого года в США временно приостанавливали вакцинацию "Джонсоном" после того, как у шести человек образовались тромбы в крови, одна женщина умерла. Однако через 11 дней вакцинацию возобновили, сообщив, что не нашли связи между смертью и вакциной.

На прошлой неделе американские СМИ написали, что поставки вакцины Johnson & Johnson внутри США были приостановлены, чтобы использовать уже накопившиеся запасы. По статистике, процент привившихся этой вакциной в США меньше, чем препаратами Moderna или Pfizer.

Объяснений этому может быть несколько: либо американцы предпочитают другие вакцины, либо дала о себе знать временная приостановка в апреле.

Какие страны используют Johnson

Вакцина разрешена для использования в 31-й стране. В том числе в странах Евросоюза.

Полный список такой:

Австрия Бельгия Болгария Венгрия Германия Гондурас Греция Дания Ирландия Исландия Испания Италия Кипр Латвия Ливия Литва Люксембург Мальта Нидерланды Польша Португалия Румыния США Словакия Словения Франция Хорватия Чехия Эстония ЮАР Южная Корея.

Это значит, что теоретически привитому вакциной Janssen украинцу с международным сертификатом будет легче въехать в эти страны (решения об условиях въезда страны принимают индивидуально - Ред.).

Когда будут прививать украинцев?

Пока вакцину от Johnson & Johnson в Украине зарегистрировали для экстренного использования. Такую формулировку используют, когда вакцина не входит в перечень официально применяемых вакцин, однако страна подтверждает, что допускает вакцинацию таким препаратом.

Полтысячи доз вакцины Janssen в Украину завезли в мае этого года. Это была партия из 100 флаконов, в каждом из которых содержалось 5 доз вакцины.

Тогда препарат еще не был зарегистрирован, но его разрешили ввезти частной компании, которая хотела привить своих работников.

Компания оплатила стоимость, организовала доставку и обеспечила соблюдение температурного режима. Сотрудники этой компании работают на Аляске в сфере рыболовства и должны были вакцинироваться сертифицированной в США вакциной, чтобы их пустили в эту страну.

Кроме рыболовов, привиться бельгийско-американской вакциной могут и другие украинцы. Около 10 тысяч человек уже вакцинировали в Польше. Украинцы вакцинируются в Польше на тех же основаниях, что и граждане страны. Прививки для них бесплатные.

Препаратом от Johnson & Johnson готова вакцинировать украинцев и Венгрия. Об этом сообщается на правительственном сайте Венгрии.

"Люди, которые проживают на Закарпатье, могут пройти вакцинацию в определенных пунктах пересечения границы и пунктах вакцинации приграничных больниц, куда их доставляют от границы на специально отведенных автобусах", - сообщает венгерское правительство.

Для этого нужно взять с собой паспорт и официальный документ, подтверждающий адрес (нотариальный акт, выданный на имя человека, подтверждающий, что он проживает в населенном пункте, расположенном на территории приграничных административных единиц).

Жители Закарпатья могут въехать в Венгрию для вакцинации через следующие пункты пересечения границы: железнодорожный пограничный переход "Захонь", пункт пропуска "Косино-Барабаш", пункт пропуска "Звонково-Лонья".

Украина пока не сообщает о планах внести вакцину Janssen в список применяемых. В случае чего законодательство позволяет зарегистрировать вакцину от Covid-19 и начать ее применять в течение пяти дней.

Пока на официальном сайте, посвященном вакцинации от коронавируса в Украине, среди препаратов, которые используют или планируют использовать, четыре наименования: AstraZeneca, Coronavac, Comirnaty и Moderna.

Интересно, что еще недавно в этом списке был американский препарат Novavax, который пока не ввозили в Украину. Однако сейчас вместо него появилась другая американская вакцина - Moderna.

Означает ли это, что в Украину поступит эта вакцина, - неизвестно, как и по поводу "Джонсона".

Но, видимо, речь идет о том, что в рамках гуманитарной помощи по линии Covax или, например, США в Украину может поступить любой из этих препаратов. А вот какой поступит и когда - это зависит уже не от Украины.