 

Что известно о вакцине Janssen, которую одобрили в Украине

События Сегодня, 19:56120
Что известно о вакцине Janssen, которую одобрили в Украине

В Украине зарегистрировали вакцину от коронавируса от Johnson & Johnson. В Европейском союзе она известна под торговой маркой Janssen. 

Это одна из четырех вакцин, одобренных для применения в ЕС. В нашу страну уже завезли 500 доз - правда, пока только для работников одной частной компании.

Разбирались, что это за вакцина, какие у нее преимущества и противопоказания. И обещают ли теперь ее массовые поставки в Украину, после регистрации.

Эффективность - ниже 70%

Janssen - это векторная вакцина, разработанная фирмой Janssen (Бельгия), которой владеет компания Johnson & Johnson (США). Вакцина содержит обезвреженный аденовирус человека, в который вмонтирован ДНК, кодирующий шиповидный белок вируса SARS-CoV-2.

В отличие от большинства других вакцин от Covid-19, для полной иммунизации этим препаратом достаточно одной дозы. Полноценно действовать вакцина начинает через две недели после введения. 

Вакцина требует температуры хранения от +2 до +8. Ее применяют для лиц от 18 лет и старше.

Общая эффективность вакцины 67%. Более чем на 85% она эффективна в предотвращении тяжелых случаев коронавируса и на 100% предотвращает госпитализацию и смерть. Недавно производитель заявил, что препарат эффективен и против индийского штамма "Дельта".

Противопоказания и побочки

Среди побочных эффектов может наблюдаться боль в плече, покраснение или припухлость в месте инъекции, которые обычно проходят за 3-4 дня.

Для облегчения этого симптома рекомендуют прикладывать лед несколько раз в день. При более выраженном болевом симптоме можно принимать безрецептурные противовоспалительные препараты, такие как "Ибупрофен".

Также может появиться реакция в виде лихорадки, озноба, усталости, головной боли. В этом случае рекомендуется обильное теплое питье: чай, вода, бульон. 

Аллергические реакции наблюдаются редко. Аллергия на один из компонентов вакцины может быть противопоказанием для ее применения.

В состав вакцины Janssen входят:

  • дефектный по репликации рекомбинантный аденовирус типа 26,
  • экспрессирующий спайковый белок коронавируса SARS-CoV-2,
  • лимонная кислота моногидрат,
  • тринатрий цитрат дигидрат,
  • этанол,
  • 2-гидроксипропил-β-циклодекстрин (HBCD),
  • полисорбат-80, хлорид натрия.

В целом побочные эффекты вакцины Janssen в ходе исследования обычно были легкими или умеренными и исчезали в течение нескольких дней после вакцинации.

Опыт применения за рубежом

В апреле этого года в США временно приостанавливали вакцинацию "Джонсоном" после того, как у шести человек образовались тромбы в крови, одна женщина умерла. Однако через 11 дней вакцинацию возобновили, сообщив, что не нашли связи между смертью и вакциной.

На прошлой неделе американские СМИ написали, что поставки вакцины Johnson & Johnson внутри США были приостановлены, чтобы использовать уже накопившиеся запасы. По статистике, процент привившихся этой вакциной в США меньше, чем препаратами Moderna или Pfizer.

Объяснений этому может быть несколько: либо американцы предпочитают другие вакцины, либо дала о себе знать временная приостановка в апреле.

Какие страны используют Johnson

Вакцина разрешена для использования в 31-й стране. В том числе в странах Евросоюза.

Полный список такой:

  1. Австрия
  2. Бельгия
  3. Болгария
  4. Венгрия
  5. Германия
  6. Гондурас
  7. Греция
  8. Дания
  9. Ирландия
  10. Исландия
  11. Испания
  12. Италия
  13. Кипр
  14. Латвия
  15. Ливия
  16. Литва
  17. Люксембург
  18. Мальта
  19. Нидерланды
  20. Польша
  21. Португалия
  22. Румыния
  23. США
  24. Словакия
  25. Словения
  26. Франция
  27. Хорватия
  28. Чехия
  29. Эстония
  30. ЮАР
  31. Южная Корея.

Это значит, что теоретически привитому вакциной Janssen украинцу с международным сертификатом будет легче въехать в эти страны (решения об условиях въезда страны принимают индивидуально - Ред.).

Когда будут прививать украинцев?

Пока вакцину от Johnson & Johnson в Украине зарегистрировали для экстренного использования. Такую формулировку используют, когда вакцина не входит в перечень официально применяемых вакцин, однако страна подтверждает, что допускает вакцинацию таким препаратом.

Полтысячи доз вакцины Janssen в Украину завезли в мае этого года. Это была партия из 100 флаконов, в каждом из которых содержалось 5 доз вакцины.

Тогда препарат еще не был зарегистрирован, но его разрешили ввезти частной компании, которая хотела привить своих работников.

Компания оплатила стоимость, организовала доставку и обеспечила соблюдение температурного режима. Сотрудники этой компании работают на Аляске в сфере рыболовства и должны были вакцинироваться сертифицированной в США вакциной, чтобы их пустили в эту страну.

Кроме рыболовов, привиться бельгийско-американской вакциной могут и другие украинцы. Около 10 тысяч человек уже вакцинировали в Польше. Украинцы вакцинируются в Польше на тех же основаниях, что и граждане страны. Прививки для них бесплатные.

Препаратом от Johnson & Johnson готова вакцинировать украинцев и Венгрия. Об этом сообщается на правительственном сайте Венгрии.

"Люди, которые проживают на Закарпатье, могут пройти вакцинацию в определенных пунктах пересечения границы и пунктах вакцинации приграничных больниц, куда их доставляют от границы на специально отведенных автобусах", - сообщает венгерское правительство.

Для этого нужно взять с собой паспорт и официальный документ, подтверждающий адрес (нотариальный акт, выданный на имя человека, подтверждающий, что он проживает в населенном пункте, расположенном на территории приграничных административных единиц).

Жители Закарпатья могут въехать в Венгрию для вакцинации через следующие пункты пересечения границы: железнодорожный пограничный переход "Захонь", пункт пропуска "Косино-Барабаш", пункт пропуска "Звонково-Лонья".

Украина пока не сообщает о планах внести вакцину Janssen в список применяемых. В случае чего законодательство позволяет зарегистрировать вакцину от Covid-19 и начать ее применять в течение пяти дней.

Пока на официальном сайте, посвященном вакцинации от коронавируса в Украине, среди препаратов, которые используют или планируют использовать, четыре наименования: AstraZeneca, Coronavac, Comirnaty и Moderna.

Интересно, что еще недавно в этом списке был американский препарат Novavax, который пока не ввозили в Украину. Однако сейчас вместо него появилась другая американская вакцина - Moderna.

Означает ли это, что в Украину поступит эта вакцина, - неизвестно, как и по поводу "Джонсона".

Но, видимо, речь идет о том, что в рамках гуманитарной помощи по линии Covax или, например, США в Украину может поступить любой из этих препаратов. А вот какой поступит и когда - это зависит уже не от Украины. 

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Вакцинация, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?

Новости по теме

Как украинцев не пускают в Евросоюз после вакцинации
Как украинцев не пускают в Евросоюз после вакцинации "Ковишилдом"
1-июл-2021, 10:14
Бесплатно вакцинироваться от коронавируса в Венгрии с июля смогут жители Закарпатья
Бесплатно вакцинироваться от коронавируса в Венгрии с июля смогут жители Закарпатья
23-июн-2021, 10:04
Туристов привитых вакциной
Туристов привитых вакциной "Спутник-V" Хорватия будет пускать в страну
5-июн-2021, 21:13
Бедные страны получат от Pfizer, Moderna и J&J 3,5 млрд доз вакцин
Бедные страны получат от Pfizer, Moderna и J&J 3,5 млрд доз вакцин
21-мая-2021, 18:58
Границы для туристов из Евросоюза открывает Италия
Границы для туристов из Евросоюза открывает Италия
16-мая-2021, 12:28

Последние новости

19:56
События
Что известно о вакцине Janssen, которую одобрили в Украине
19:51
События
Военные учения ВСУ вместе с армиями Польши, Литвы и США пройдут под Львовом
19:29
События
Мужчина в Николаеве наслушался голосов в голове и пошел громить здание мэрии
17:39
События
Остановивших нардепа Брагара копов отстранили от работы. В Нацполиции пригрозили им ответственностью
17:25
События
В Вильнюс для встречи с президентом Литвы и главой Евросовета отправился Зеленский
16:19
События
Российский комментатор Губерниев отреагировал на включение в "черный список" Минкульта
15:55
События
Как Путин пишет статью об Украине рассказали в Кремле
15:46
События
В Нью-Йорке избили 65-летнего продавца хот-догов за отказ заменить флаг США флагом ЛГБТ
12:53
События
Минобороны Великобритании разрабатывает новое оружие
12:52
События
Началось строительство самого большого радиотелескопа в истории
12:22
События
Открытие невозможно: на Бали не пустят иностранных туристов
12:04
События
В Сочи из берегов вышли несколько рек, затоплены десятки дорог и домов, жителей готовят к эвакуации
11:44
События
Дмитрий Губерниев признан в Украине угрозой нацбезопасности
11:23
События
Штамм "дельта" Covid-19 в Южной Африке стал господствующим, в больницах не хватает врачей
11:21
События
В Японии перед Олимпиадой ждут новую волну коронавируса
09:40
События
Байден ввел режим ЧС во Флориде из-за надвигающегося тропического шторма "Эльза"
09:36
События
Разборка между иностранцами в Черкассах иностранцами закончилась перестрелкой на улице
09:18
События
В Pfizer прокомментировали смерть украинца после прививки
09:14
События
Об извержении грязевого вулкана на Каспии сообщили сейсмологи Азербайджана
08:20
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 5 июля 2021

Новости ТОП-7

Новые подробности госпитализации певицы МакSим с коронавирусом узнали журналисты9121
Цаплиенко заявил что эсминец Ross может уничтожить весь флот РФ одним залпом "Томагавков"4335
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 3 июля 20212596
Самый популярный миф о вакцине от коронавируса "Спутник V" развеял вирусолог2575
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 4 июля 20212451
Лукашенко отказался останавливать поток мигрантов из Азии в Европу1762
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 5 июля 20211446

Досуг

Может ли биткоин упасть до $10 тыс.?
Может ли биткоин упасть до $10 тыс.?
За последние пару недель стоимость популярных криптоактивов заставила трейдеров хорошо понервничать и пересмотреть отношение к выбранным цифровым валютам.
Вчера, 20:13149
Американські технології успіху – в агробізнес Закарпаття
Американські технології успіху – в агробізнес Закарпаття
Безпрецедентна подія на факультеті міжнародних економічних відносин Ужгородського національного університету – стартує ПРАКТИЧНИЙ ПРОЄКТ для розвитку міжнародного бізнесу на Закарпатті.
Вчера, 17:08166
Где купить качественную клюшку для гольфа
Где купить качественную клюшку для гольфа
Если вы заядлый гольфист или только осваиваете данный вид спорта, вопрос покупки клюшки для вас должен более чем актуальным.
3-июл-2021, 16:40250
Какой гепатит встречается наиболее редко?
Какой гепатит встречается наиболее редко?
Гепатитом называется группа заболеваний, выражающихся в воспалительном процессе в печени, имеющих вирусное, токсическое и аутоиммунное происхождение. Каждый тип и форма патологии имеет свои особенности и распространенность.
3-июл-2021, 10:44330
От чего зависит стоимость квартир в ЖК Киева
От чего зависит стоимость квартир в ЖК Киева
Покупка апартаментов — это ответственная задача, причем это касается не только расценок на жилплощадь, но и соответствия жилья вашим собственным предпочтениям. Существует множество факторов, которые следует учесть: первичный или вторичный рынок, планировка и метраж квартиры, а также
2-июл-2021, 18:30290
Как ухаживать за волосами мужчинам
Как ухаживать за волосами мужчинам
Различные средства для ухода за кожей, волосами, за бородой, все новые и более качественные барбер-шопы. Это дает чувство уверенности в себе.
2-июл-2021, 15:59351

События

Что известно о вакцине Janssen, которую одобрили в Украине
Что известно о вакцине Janssen, которую одобрили в Украине
В Украине зарегистрировали вакцину от коронавируса от Johnson & Johnson. В Европейском союзе она известна под торговой маркой Janssen. 
Сегодня, 19:56121
Военные учения ВСУ вместе с армиями Польши, Литвы и США пройдут под Львовом
Военные учения ВСУ вместе с армиями Польши, Литвы и США пройдут под Львовом
В Украине впервые пройдут масштабные сухопутные учения "Три меча-2021", в которых поучаствуют военнослужащие из нашей страны, Польши, Литвы, США.
Сегодня, 19:5150
Мужчина в Николаеве наслушался голосов в голове и пошел громить здание мэрии
Мужчина в Николаеве наслушался голосов в голове и пошел громить здание мэрии
В Николаеве житель микрорайона Варваровка разбил окна в здании городского совета.
Сегодня, 19:2953
Остановивших нардепа Брагара копов отстранили от работы. В Нацполиции пригрозили им ответственностью
Остановивших нардепа Брагара копов отстранили от работы. В Нацполиции пригрозили им ответственностью
Глава Нацполиции Украины Игорь Клименко и заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко прокомментировали инцидент с народным депутатом от партии "Слуга народа" Евгением Брагарем, который управлял транспортом, находясь в состоянии наркотического опьянения.
Сегодня, 17:3978
В Вильнюс для встречи с президентом Литвы и главой Евросовета отправился Зеленский
В Вильнюс для встречи с президентом Литвы и главой Евросовета отправился Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский завтра, 6 июля, отправится с визитом в Литву.
Сегодня, 17:2567
Российский комментатор Губерниев отреагировал на включение в "черный список" Минкульта
Российский комментатор Губерниев отреагировал на включение в "черный список" Минкульта
Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, внесенный украинским Минкультом в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, не сомневается, что ему снова разрешат ездить в страну, как это недавно произошло с певцом Филиппом Киркоровым.
Сегодня, 16:1998
7 Днів