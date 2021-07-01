Что известно о вакцине Janssen, которую одобрили в Украине

В Украине зарегистрировали вакцину от коронавируса от Johnson & Johnson. В Европейском союзе она известна под торговой маркой Janssen.
Это одна из четырех вакцин, одобренных для применения в ЕС. В нашу страну уже завезли 500 доз - правда, пока только для работников одной частной компании.
Разбирались, что это за вакцина, какие у нее преимущества и противопоказания. И обещают ли теперь ее массовые поставки в Украину, после регистрации.
Эффективность - ниже 70%
Janssen - это векторная вакцина, разработанная фирмой Janssen (Бельгия), которой владеет компания Johnson & Johnson (США). Вакцина содержит обезвреженный аденовирус человека, в который вмонтирован ДНК, кодирующий шиповидный белок вируса SARS-CoV-2.
В отличие от большинства других вакцин от Covid-19, для полной иммунизации этим препаратом достаточно одной дозы. Полноценно действовать вакцина начинает через две недели после введения.
Вакцина требует температуры хранения от +2 до +8. Ее применяют для лиц от 18 лет и старше.
Общая эффективность вакцины 67%. Более чем на 85% она эффективна в предотвращении тяжелых случаев коронавируса и на 100% предотвращает госпитализацию и смерть. Недавно производитель заявил, что препарат эффективен и против индийского штамма "Дельта".
Противопоказания и побочки
Среди побочных эффектов может наблюдаться боль в плече, покраснение или припухлость в месте инъекции, которые обычно проходят за 3-4 дня.
Для облегчения этого симптома рекомендуют прикладывать лед несколько раз в день. При более выраженном болевом симптоме можно принимать безрецептурные противовоспалительные препараты, такие как "Ибупрофен".
Также может появиться реакция в виде лихорадки, озноба, усталости, головной боли. В этом случае рекомендуется обильное теплое питье: чай, вода, бульон.
Аллергические реакции наблюдаются редко. Аллергия на один из компонентов вакцины может быть противопоказанием для ее применения.
В состав вакцины Janssen входят:
- дефектный по репликации рекомбинантный аденовирус типа 26,
- экспрессирующий спайковый белок коронавируса SARS-CoV-2,
- лимонная кислота моногидрат,
- тринатрий цитрат дигидрат,
- этанол,
- 2-гидроксипропил-β-циклодекстрин (HBCD),
- полисорбат-80, хлорид натрия.
В целом побочные эффекты вакцины Janssen в ходе исследования обычно были легкими или умеренными и исчезали в течение нескольких дней после вакцинации.
Опыт применения за рубежом
В апреле этого года в США временно приостанавливали вакцинацию "Джонсоном" после того, как у шести человек образовались тромбы в крови, одна женщина умерла. Однако через 11 дней вакцинацию возобновили, сообщив, что не нашли связи между смертью и вакциной.
На прошлой неделе американские СМИ написали, что поставки вакцины Johnson & Johnson внутри США были приостановлены, чтобы использовать уже накопившиеся запасы. По статистике, процент привившихся этой вакциной в США меньше, чем препаратами Moderna или Pfizer.
Объяснений этому может быть несколько: либо американцы предпочитают другие вакцины, либо дала о себе знать временная приостановка в апреле.
Какие страны используют Johnson
Вакцина разрешена для использования в 31-й стране. В том числе в странах Евросоюза.
Полный список такой:
- Австрия
- Бельгия
- Болгария
- Венгрия
- Германия
- Гондурас
- Греция
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Ливия
- Литва
- Люксембург
- Мальта
- Нидерланды
- Польша
- Португалия
- Румыния
- США
- Словакия
- Словения
- Франция
- Хорватия
- Чехия
- Эстония
- ЮАР
- Южная Корея.
Это значит, что теоретически привитому вакциной Janssen украинцу с международным сертификатом будет легче въехать в эти страны (решения об условиях въезда страны принимают индивидуально - Ред.).
Когда будут прививать украинцев?
Пока вакцину от Johnson & Johnson в Украине зарегистрировали для экстренного использования. Такую формулировку используют, когда вакцина не входит в перечень официально применяемых вакцин, однако страна подтверждает, что допускает вакцинацию таким препаратом.
Полтысячи доз вакцины Janssen в Украину завезли в мае этого года. Это была партия из 100 флаконов, в каждом из которых содержалось 5 доз вакцины.
Тогда препарат еще не был зарегистрирован, но его разрешили ввезти частной компании, которая хотела привить своих работников.
Компания оплатила стоимость, организовала доставку и обеспечила соблюдение температурного режима. Сотрудники этой компании работают на Аляске в сфере рыболовства и должны были вакцинироваться сертифицированной в США вакциной, чтобы их пустили в эту страну.
Кроме рыболовов, привиться бельгийско-американской вакциной могут и другие украинцы. Около 10 тысяч человек уже вакцинировали в Польше. Украинцы вакцинируются в Польше на тех же основаниях, что и граждане страны. Прививки для них бесплатные.
Препаратом от Johnson & Johnson готова вакцинировать украинцев и Венгрия. Об этом сообщается на правительственном сайте Венгрии.
"Люди, которые проживают на Закарпатье, могут пройти вакцинацию в определенных пунктах пересечения границы и пунктах вакцинации приграничных больниц, куда их доставляют от границы на специально отведенных автобусах", - сообщает венгерское правительство.
Для этого нужно взять с собой паспорт и официальный документ, подтверждающий адрес (нотариальный акт, выданный на имя человека, подтверждающий, что он проживает в населенном пункте, расположенном на территории приграничных административных единиц).
Жители Закарпатья могут въехать в Венгрию для вакцинации через следующие пункты пересечения границы: железнодорожный пограничный переход "Захонь", пункт пропуска "Косино-Барабаш", пункт пропуска "Звонково-Лонья".
Украина пока не сообщает о планах внести вакцину Janssen в список применяемых. В случае чего законодательство позволяет зарегистрировать вакцину от Covid-19 и начать ее применять в течение пяти дней.
Пока на официальном сайте, посвященном вакцинации от коронавируса в Украине, среди препаратов, которые используют или планируют использовать, четыре наименования: AstraZeneca, Coronavac, Comirnaty и Moderna.
Интересно, что еще недавно в этом списке был американский препарат Novavax, который пока не ввозили в Украину. Однако сейчас вместо него появилась другая американская вакцина - Moderna.
Означает ли это, что в Украину поступит эта вакцина, - неизвестно, как и по поводу "Джонсона".
Но, видимо, речь идет о том, что в рамках гуманитарной помощи по линии Covax или, например, США в Украину может поступить любой из этих препаратов. А вот какой поступит и когда - это зависит уже не от Украины.