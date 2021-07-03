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События Вчера, 22:45108
Ученые считают, что после третьей дозы вакцины Sinovac число антител против коронавируса растет в десятки раз

В результате исследования выяснилось, что после третьей дозы китайской вакцины против коронавируса Sinovac, выпуск которой хотят наладить в Украине, количество антител в организме увеличивается в 10-20 раз.

Об этом заявил декан медицинского факультета Стамбульского университета профессор Туфан Тюкек в Twitter в понедельник, 5 июля.

"Обнародованы результаты второго этапа исследования эффекта введение 3-й дозы Sиnovac ... Результаты достаточно высоки, через 10 дней после вакцинации наблюдается увеличение антител в 10-20 раз", - написал Тюкек.

На текущий момент две дозы вакцин против COVID-19 получили 850 тысяч граждан Украины. За воскресенье в стране провели меньше 25 тысяч вакцинаций от коронавируса, тогда как в субботу сделали почти 39 тысяч прививок.

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Теги: news, новости, Украина, Вакцинация, 7dniv, 7dnivinfo  
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