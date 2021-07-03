Разрешить иностранцам учиться в вузах на русском языке за деньги предложили "Слуги народа"

Депутаты партии "Слуга народа" предлагают разрешить иностранцам и лицам без гражданства обучаться в вузах на иностранном языке, в том числе и русском, за деньги физических и юридических лиц.

Соответствующий законопроект под №5727 о внесении изменений в статью 48 закона Украины "О высшем образовании" появился на сайте Верховной Рады.

Проект предлагает позволить обучение на иностранном языке для отдельных групп, которые состоят исключительно из иностранцев и лиц без гражданства. Как сообщил "Стране" один из авторов документа, Максим Бужанский, этот проект решит проблему с поступлением в украинские вузы иностранных студентов, которые не владеют и соответственно не могут обучаться на украинском языке.

При этом законопроект предполагает, что иностранцы будут изучать украинский язык на протяжении всего периода учебы, а также сдадут экзамены на знание государственного языка.

За последний год количество иностранных студентов, которые обучаются в Украине, снизилось на четыре тысячи: если в 2020 году их было 80 470, то в 2021 году уже 76 548. Авторы проекта утверждают, что основная преграда для увеличения количества иностранных студентов - ограничение иностранцев в выборе языка обучения. За год иностранцы приносят украинским вузам 200 миллионов долларов. А общие затраты на учебу, проживание, транспорт и прочие потребности иностранных студентов в Украине превышают 500 миллионов долларов в год.

Под проектом подписались 52 депутата, включая Марьяну Безуглую и Галину Третьякову.